ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы

20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Кубинские сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке острова, за которым последовал взрыв, сообщило издание Cubadebate.

Накануне в 22.06 местная сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.

"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", - сообщает издание.

Природа явления предположительно указывает на то, что это действительно был метеорит, подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", - сказал эксперт.

Напомним, ранее в конце февраля текущего года жители Великобритании стали свидетелями необычного явления – в небе пролетел большой метеор, который удалось снять на видео. Объект был виден 7 секунд. Сначала светился зеленым цветом, а после яркой вспышкой взорвался, войдя в атмосферу планеты.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители заметили в небе яркую красную вспышку, за которой последовал громкий взрыв, сейсмологам удалось зафиксировать ударную волну.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бесовство и вакханалия» – так оценил «антиэкстремистские» законопроекты в Беларуси Гарри Погоняйло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by