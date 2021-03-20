Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Кубинские сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке острова, за которым последовал взрыв, сообщило издание Cubadebate.

Накануне в 22.06 местная сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.

"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", - сообщает издание.

Природа явления предположительно указывает на то, что это действительно был метеорит, подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", - сказал эксперт.

Напомним, ранее в конце февраля текущего года жители Великобритании стали свидетелями необычного явления – в небе пролетел большой метеор, который удалось снять на видео . Объект был виден 7 секунд. Сначала светился зеленым цветом, а после яркой вспышкой взорвался, войдя в атмосферу планеты.