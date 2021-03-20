ГАИ сообщила, где в Минске установлены датчики контроля скорости

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Столичная Госавтоинспекция обратила внимание водителей на работу мобильных датчиков контроля скоростного режима в субботу, 20 марта, соответствующая информация размещена в telegram-аккаунте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Перечислены шесть мест улично-дорожной сети Минска, где в выходной день ведется дополнительный контроль скоростного режима.

Так, в интервале с 7 часов утра субботы до 3 часов утра воскресенья 21 марта датчики работают:

ул.Орловская, 80 (60 км/ч);

МКАД, 53 км (90 км/ч);

МКАД, 41 км (90 км/ч);

Игуменский тракт, 30 (60км/ч).

В период с 19:30 вечера субботы до 2:30 ночи воскресенья контроль ведется:

пр.Независимости, 156 (80 км/ч);

пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

В Госавтоинспекции также порекомендовали водителям учитывать погодные условия , на конец недели синоптики обещали белорусам холодную погоду, в Минске в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода и температура около нуля.

Также в ГАИ предупредили водителей, выезжающих на выходные за пределы Минска, об отработке трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. массированная отработка трассы продлится до воскресенья и коснется Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.