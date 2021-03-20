ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ сообщила, где в Минске установлены датчики контроля скорости

20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Столичная Госавтоинспекция обратила внимание водителей на работу мобильных датчиков контроля скоростного режима в субботу, 20 марта, соответствующая информация размещена в telegram-аккаунте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Перечислены шесть мест улично-дорожной сети Минска, где в выходной день ведется дополнительный контроль скоростного режима.

Так, в интервале с 7 часов утра субботы до 3 часов утра воскресенья 21 марта датчики работают:

  • ул.Орловская, 80 (60 км/ч);
  • МКАД, 53 км (90 км/ч);
  • МКАД, 41 км (90 км/ч);
  • Игуменский тракт, 30 (60км/ч).

В период с 19:30 вечера субботы до 2:30 ночи воскресенья контроль ведется:

  • пр.Независимости, 156 (80 км/ч);
  • пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

В Госавтоинспекции также порекомендовали водителям учитывать погодные условия, на конец недели синоптики обещали белорусам холодную погоду, в Минске в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода и температура около нуля.

Также в ГАИ предупредили водителей, выезжающих на выходные за пределы Минска, об отработке трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. массированная отработка трассы продлится до воскресенья и коснется Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов. 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные датчики контроля скорости в столице в субботу будут работать в шести точках в центре города, спальных районах и на кольцевой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поляки нашли в вагоне с ДСП из Беларуси контрабанду сигарет. Получатель неизвестен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by