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ГАИ сообщила, где в Минске установлены датчики контроля скорости
20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Столичная Госавтоинспекция обратила внимание водителей на работу мобильных датчиков контроля скоростного режима в субботу, 20 марта, соответствующая информация размещена в telegram-аккаунте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Перечислены шесть мест улично-дорожной сети Минска, где в выходной день ведется дополнительный контроль скоростного режима.
Так, в интервале с 7 часов утра субботы до 3 часов утра воскресенья 21 марта датчики работают:
В период с 19:30 вечера субботы до 2:30 ночи воскресенья контроль ведется:
В Госавтоинспекции также порекомендовали водителям учитывать
Также в ГАИ предупредили водителей, выезжающих на выходные за пределы Минска,
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Мобильные датчики контроля скорости в столице в субботу будут работать в шести точках в центре города, спальных районах и на кольцевой.
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