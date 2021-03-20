Источник материала: Хартия'97

«Выгнать Румаса – это то же самое, что выстрелить себе в голову из гранатомета» 20.03.2021, 8:57

Для колхозной диктатуры наступают сложные дни.

Вчера подтвердились сразу несколько инсайдов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

Дмитрий Мезенцев (он же «Ботокс») отправился в фантомное «союзное государство» придумывать его символику. Подробно про его провальную миссию посла мы рассказывали ранее.

На его место приезжает Евгений Лукьянов (он же «Нотариус»). «Счетовод» (он же Михаил Бабич) - это цветочки по сравнению с «Нотариусом». Колхоз неизбежно проигрывает Византии. Тем более колхоз тщеславный.

Сергей Николаевич Румас (он же «Ярославский кадет») громко возвращается в медийную повестку. Деду за это отдельное спасибо - cам решил побыстрее закончить миттельшпиль. Выгнать кадета на Туманный Альбион – это то же самое, что выстрелить себе даже не в ногу, а в голову из гранатомета.

Игры для диктатуры рано или поздно заканчиваются. Колхозный гопник еще хуже, чем просто гопник.

Напомним, что вчера бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас был выдвинут кандидатом в состав Наблюдательного совета «Россельхозбанка» — государственного российского банка, являющегося основным кредитором сельскохозяйственного сектора в РФ.

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