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«Выгнать Румаса – это то же самое, что выстрелить себе в голову из гранатомета»
Источник материала: Хартия'97
«Выгнать Румаса – это то же самое, что выстрелить себе в голову из гранатомета»
Для колхозной диктатуры наступают сложные дни.
Вчера подтвердились сразу несколько инсайдов, пишет телеграм-канал
Дмитрий Мезенцев (он же «Ботокс») отправился в фантомное «союзное государство» придумывать его символику. Подробно про его провальную миссию посла мы рассказывали ранее.
На его место приезжает Евгений Лукьянов (он же «Нотариус»). «Счетовод» (он же Михаил Бабич) - это цветочки по сравнению с «Нотариусом». Колхоз неизбежно проигрывает Византии. Тем более колхоз тщеславный.
Сергей Николаевич Румас (он же «Ярославский кадет») громко возвращается в медийную повестку. Деду за это отдельное спасибо - cам решил побыстрее закончить миттельшпиль. Выгнать кадета на Туманный Альбион – это то же самое, что выстрелить себе даже не в ногу, а в голову из гранатомета.
Игры для диктатуры рано или поздно заканчиваются. Колхозный гопник еще хуже, чем просто гопник.
Напомним, что вчера бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас был выдвинут кандидатом
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Для колхозной диктатуры наступают сложные дни.
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