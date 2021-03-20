Источник материала: Хартия'97

Рабочий «Гродно Азота»: Берем «отпуск» всей страной на 2-3 недели — и режим капитулирует 1 20.03.2021, 8:35

1,686

Фото: ТАСС

Сотрудник предприятия назвал триггер для новой волны забастовок.

Работник ОАО «Гродно Азот» на условиях анонимности рассказал Charter97.org о ситуации на предприятии.

– С августа прошлого года мы часто наблюдаем сигнальный факел над «Гродно Азотом», а вчера появилось видео с дымом желтого цвета . Что происходит на заводе? Почему предприятие так часто «лихорадит»?

– Это стандартно ненормальная ситуация, которая происходила и раньше, только, конечно, не так часто. Таким образом, идет утилизация излишек газа NO2 при пусковых остановочных операциях.

Городу постоянно сообщается о «нормальных» пределах допустимой концентрации в производственной зоне, но даже для простого человека, который не знает химию очевидно, что доходящий до буро-желтого цвета газ не внушает никакого доверия к нынешним цифрам по концентрациям в воздухе города. Не говоря уже о рабочей зоне, где руководителей больше интересует, ходишь ли ты по вечерам с бело-красно-белым флагом или чтишь таракана. Они делают вид, что ничего не происходит на заводе.

– Стачка на «Гродно Азоте» стала в свое время примером для многих рабочих коллективов в Беларуси. Какие настроения на предприятии сейчас?

– Настроения не изменились. Изменились правила. Безусловно, с предприятия ушли лучшие специалисты. На их местах работают неопытные, часто молодые, или ранее уволенные штрейхбрекеры. Однако и их недостаточно. Появилось много открытых вакансий, по крайней мере, их опубликовала местная газетенка, которую заставляют выписывать.

Люди после зимы немного расстроены, но сдаваться никто не собирается. Бастующие поддерживают контакты с оставшимися на заводе несогласными с действиями режима сотрудниками.

Я думаю, что новым триггером для новой волны стачки станет падение зарплат – в сочетании с новыми, повышенными ценами на продукты в магазинах.

Люди уже не боятся потерять работу из-за участия забастовки. В Гродно очень много независимых компаний, которые готовы предложить не только обучение, но и достойную зарплату с готовыми вакансиями и с лучшими условиями труда.

Новый директор «Гродно Азота» сам подгоняет работников к стачке. Вчера на собрании в одном из цехов он заявил, что есть возможность повышения зарплат. Только с каких средств? Ведь всем известно, что завод в долгах, как в шелках. Вдобавок к долгам, «Гродно Азот» может лишиться еще 40% своих отгрузок, а если делегации немецких корпораций Ameropa AG и Helm AG решат вопрос с новыми санкциями. А их представили уже вышли на диалог с протестующими из белорусской диаспоры .

– Многие сравнивают протесты белорусских рабочих с пожаром на торфянике: горение продолжается, даже когда его не очень видно сверху. Насколько верна такая метафора?

– Эта атмосфера очень важна, так как имеет эффект неожиданности, пламя все же появляется и горит очень долго.

Я читал и встречаю комментарии людей, которые разочаровались в рабочем классе. Однако, я хочу заметить, что рабочий класс в прошлом и этом году показал себя настолько мощно, что коленки затряслись и у вышестоящего руководства, и у узурпатора. Ведь не просто так он прислал нового директора на «Гродно Азот» для подавления протестных настроений. Только мне кажется, что именно этот управленец и приведет к новой волне, более сильной и мощной. Ему придется бежать, не дожидаясь, когда на его место назначат нового.

Рабочие не смирятся, любые разговоры между собой в курилках, споры с начальством – это все маленькие искры. Наступит момент, когда с новыми силами мы выйдем на тысячные марши со всеми гродненцами.

– Вот уже на протяжении семи месяцев рабочие разных предприятий страны присоединяются к Общенациональной стачке . Насколько забастовочное движение важно для смены власти в Беларуси?

– Забастовочное движение вообще противоречивое понятие. С одной стороны, ты лишаешь себя заработка, а в случае с нашей страной еще и подвергаешь себя риску. С другой стороны, каждый работник — это выработка любой продукции, что является доходом для государства через налоги.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы забастовки были еще больше и массовее. А лучше вообще взять, к примеру, оккупационную забастовку, захватить предприятие силами самих рабочими. Я уверен, что в таком случае они обязаны будут отступить. Ведь даже директор не знает ни завода, ни процессов, ни-че-го!

Только сотрудники завода могут справиться со своими обязанностями. Но, к сожалению, не каждый рабочий понимает всю свою силу, и то, что от него зависит нереально много.

– Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы общенациональная забастовка привела к победе народа над режимом?

– Не нужно ждать никаких дней икс, не нужно ждать, что кто-то решит все за тебя. Не согласен с режимом – действуй! У ушедших в стачку людей настолько прокачанная солидарность со своими коллегами, что без помощи не останется никто. Все силы часто бросаются на это. Берем бессрочный отпуск всей страной на 2-3 недели и режим сам попросит о капитуляции.

В заключение я хотел бы обратиться к начальникам цехов, смен, отделений, подразделений, которые дико любят переобуваться в воздухе. В августе вы с нами верили в победу, теперь подписываете увольнения задними числами и стыдитесь смотреть в глаза рабочим. Я просто напоминаю вам, что если вы поддержите рабочих, они будут стоять вместе с вами плечом к плечу. Однако в противном случае таракан и вся хунта просто сбежит, а для вас места в лодке не останется. Там уже слишком много будет прихлебателей, желающих спасти свои шкуры. Помните об этом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу