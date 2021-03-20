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Путин угодил в еще более неприятную ситуацию
Источник материала: Хартия'97
Путин угодил в еще более неприятную ситуацию
Для главы Кремля приближается «деструктивная развязка».
«Специалист по апокалиптическим пророчествам», писатель Дмитрий Глуховский рассказал в эфире
– Желание «вернуть Крым» было инспирировано и «раскачано» за короткий срок, за несколько месяцев, а потом было стремительно удовлетворено, – убежден Глуховский.
Людям внушили, что им нужен Крым. Люди жили без Крыма. Люди прекрасно себе ездили в Крым. Но, понимаете в чем дело – что россияне, вернув Крым, потеряли на десятилетия или столетие Украину.
Хорошо, Крым был присоединен. Мы сейчас видим, шесть, даже семь лет спустя: эйфория людей по этому вопросу оставила. Крым остается дотационным регионом. До этого его кормил Киев, теперь его кормит Москва. Пользы от этого я никакой не вижу.
Поэтому это был очень недальновидный поступок. Он решал вопрос общественной мобилизации, вопрос преодоления экономического кризиса, связанного с падением цен на нефть.
Отсутствие стратегии, краткосрочное мышление позволило Путину выскочить из одной ситуации и угодить в ситуацию еще более неприятную. К созиданию империи россияне не приблизились – они оказались в изоляции, потеряли экономическое развитие и лишились своего ближайшего партнера.
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Для главы Кремля приближается «деструктивная развязка».
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