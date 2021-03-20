Что случилось с валютой

На прошедшей рабочей неделе (15-19 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .



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Вот на сколько укрепилась эта «тройка»:

евро — 0,0022 пункта (с 3,0956 до 3,0978 белорусского рубля);

доллар — 0,0038 пункта (с 2,5933 до 2,5971 белорусского рубля);

гривна — 0,0139 пункта (с 9,3502 до 9,3641 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали две:

российский рубль — на 0,0193 пункта (с 3,5259 до 3,5066 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0512 пункта (с 6,7328 до 6,6816 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

евро -0,0136 пункта;

доллар -0,0205 пункта;

российский рубль -0,0604 пункта;

злотый -0,0173 пункта;

гривна +0,0142 пункта.