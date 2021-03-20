ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что случилось с валютой

20.03.2021 09:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На прошедшей рабочей неделе (15-19 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой
Фото ru.freepik.com

Вот на сколько укрепилась эта «тройка»:

  • евро — 0,0022 пункта (с 3,0956 до 3,0978 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0038 пункта (с 2,5933 до 2,5971 белорусского рубля);
  • гривна — 0,0139 пункта (с 9,3502 до 9,3641 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали две:

  • российский рубль — на 0,0193 пункта (с 3,5259 до 3,5066 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — 0,0512 пункта (с 6,7328 до 6,6816 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта;
  • злотый -0,0173 пункта;
  • гривна +0,0142 пункта.

 

Читайте также нас в Теlegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей рабочей неделе (15-19 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайны геленджикского дворца и большое китайское разочарование Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by