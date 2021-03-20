Комитет государственного контроля: цены завышены в четверти проверенных торговых объектов

Источник материала: ОНТ

Не допустить необоснованного роста цен. Комитет государственного контроля проводит мониторинг торговых объектов. Нарушения выявлены в каждом четвертом.

С начала года сотрудники ведомства проверили более 400 точек. В 115 из них есть несоответствия – в основном, это превышение предельно допустимой стоимости. Иногда значительные: в Островецком районе торговые надбавки были завышены на 15%, а в витебском кафетерии – до 35%.

Елена Масурновская, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси: «По всем выявленным нарушениям и недостаткам комитетом государственного контроля в торговые объекты направлены соответствующие рекомендации. В случае повторного установления нарушения дисциплины цен торговые организации будут привлечены к административной ответственности, вплоть до закрытия торговых объектов».

К ответственности привлекли более 30 человек Наказания за такие нарушения достаточно жесткие: от ощутимых штрафов до приостановки работы торговых объектов.

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