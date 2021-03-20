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«Мы помним»: продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной войны

20.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы помним»: продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной войны

Память, которую берегут. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. Сегодня в мемориальных комплексах «Тростенец» и «Масюковщина» пройдут митинги и работы по благоустройству. 

Накануне такие встречи прошли в нескольких районах. Жертв лагеря смерти «Озаричи» вспоминали на Гомельщине. Теперь здесь мемориал в память о погибших мирных жителях.

В Могилеве привели в порядок братскую могилу на месте военного госпиталя. К памятнику возложили цветы, а героев почтили минутой молчания. Вспоминали павших и в Витебской области: мемориальный комплекс у деревни Янино в Верхнедвинском районе называют «Наша Хатынь». Восьмиметровый монумент – память о сожженных деревнях. Молитвы о них вознесли настоятели православного и католического приходов. Неделя памяти завершится в самом известном памятном месте Беларуси: послезавтра 78 лет трагедии в Хатыни.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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Память, которую берегут. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. Сегодня в мемориальных комплексах «Тростенец»...
 
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