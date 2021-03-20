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Лукашенко: мы вовремя взялись за молокоперерабатывающую промышленность в Беларуси, сейчас имеем эффект

20.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: мы вовремя взялись за молокоперерабатывающую промышленность в Беларуси, сейчас имеем эффект

Модернизация молочной отрасли, развитие сырьевых зон, и в целом – работа сельхозперерабатывающей промышленности. Такие темы звучали накануне во время рабочей поездки Президента в Гродненскую область. 

Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму и предприятие «Молочный мир» – ведущее в области и одно из лучших в стране. То, что молокоперерабатывающую промышленность в Беларуси удалось сохранить и развить – одно из важных достижений Беларуси, считает глава государства.

В производственном кооперативе имени Сенько Президенту показали состояние молочно-товарных комплексов – в каких условиях содержатся животные и чем их кормят. Затем Александр Лукашенко направился в цеха «Молочного мира». Более половины надоев всей области поставляют сюда. Производят почти 500 наименований продукции, экспортируют, том числе, за пределы СНГ. Молоко из Гродно пьют в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Вьетнаме. Пандемия не подкосила производство: за год его удалось даже нарастить. Именно такие предприятия – пример того, что сельское хозяйство развивается в нужном направлении, а отрасль сохранили не напрасно.

Работники предприятия попросили помощи в наращивании экспорта в Китай – здесь пригодятся личные контакты глав государств. Говорили и о том, как не допустить раздела страны – такие страницы в историю Беларуси были вписаны 100 лет назад заключением Рижского договора.  

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Модернизация молочной отрасли, развитие сырьевых зон, и в целом – работа сельхозперерабатывающей промышленности. Такие темы звучали накануне во время рабочей...
 
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