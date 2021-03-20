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Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек

20.03.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Количество погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и полицией и военными в Мьянме с 1 февраля превысило уже 200 человек.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в видеоформате исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Мьянме Эндрю Кирквуд, передает ТАСС.

"По полученной нами информации, за последние семь недель были убиты по меньшей мере 211 человек, возможно, это число гораздо больше. Среди них по меньшей мере 15 детей", - сказал он.

Кирквуд добавил, что, согласно собранной представителями ООН в Мьянме информации, были задержаны не менее 2,4 тыс. человек. Часть из них была подвержена насилию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил "жестокое насилие со стороны военных в Мьянме". По его словам, убийство мирных демонстрантов и произвольные аресты, в том числе журналистов, совершенно неприемлемы".

 
 
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Количество погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и полицией и военными в Мьянме с 1 февраля превысило уже 200 человек.
 
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