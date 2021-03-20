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Кто летит в Исландию? Не торопитесь - авиарейсы из-за извержения вулкана отменены

20.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в пятницу вечером на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщило метеорологическое управление республики.



"Около 20:45 (23:45 мск) 19 марта началось извержение вулкана <...> на полуострове Рейкьянес", - говорится в сообщении.

Согласно данным агентства Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной около 500-750 м, откуда вырываются фонтаны лавы высотой до 100 м.

Управление отмечает, что по состоянию на 23:20 местного времени (03:20 20 марта мск) сообщения о выбросе пепла не поступали. На полуострове действует красный код опасности для авиации. Все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик отменены.

Как сообщает агентство ТАСС, последний раз извержение вулкана на полуострове происходило более 800 лет назад.
 
 
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Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в пятницу вечером на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщило метеорологическое управление республики.
 
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