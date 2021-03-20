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Кто летит в Исландию? Не торопитесь - авиарейсы из-за извержения вулкана отменены
Источник материала: Партизан
Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в пятницу вечером на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщило метеорологическое управление республики.
"Около 20:45 (23:45 мск) 19 марта началось извержение вулкана <...> на полуострове Рейкьянес", - говорится в сообщении.
Согласно данным агентства
Управление отмечает, что по состоянию на 23:20 местного времени (03:20 20 марта мск) сообщения о выбросе пепла не поступали. На полуострове действует красный код опасности для авиации. Все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик отменены.
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Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в пятницу вечером на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщило метеорологическое управление республики.
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