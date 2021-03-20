Кто летит в Исландию? Не торопитесь - авиарейсы из-за извержения вулкана отменены









"Около 20:45 (23:45 мск) 19 марта началось извержение вулкана <...> на полуострове Рейкьянес", - говорится в сообщении.





Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной около 500-750 м, откуда вырываются фонтаны лавы высотой до 100 м. Согласно данным агентствана месте извержения образовалась трещина длиной около 500-750 м, откуда вырываются фонтаны лавы высотой до 100 м.





Управление отмечает, что по состоянию на 23:20 местного времени (03:20 20 марта мск) сообщения о выбросе пепла не поступали. На полуострове действует красный код опасности для авиации. Все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик отменены.





сообщает агентство ТАСС, последний раз извержение вулкана на полуострове происходило более 800 лет назад. Какагентство ТАСС, последний раз извержение вулкана на полуострове происходило более 800 лет назад.



