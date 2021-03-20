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Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать
Источник материала: Onliner
Давно ли вам выпадало счастье купить сочную и ароматную помидорку? Даже летом магазинные томаты на вкус трава травой. То ли дело собственный парничок, где никакой химии и только натурпродукт. Наверняка накануне нового дачного сезона многие задумываются о покупке теплицы. В этой статье мы расскажем, как выбрать качественную конструкцию, которая не рухнет под тяжестью снега и не потемнеет со временем на солнце.
Раньше парники мастерили из досок и пленки, а также из старых оконных рам (ничто в хозяйстве не должно было пропадать). Сейчас на дачных участках все чаще появляются современные теплицы из поликарбоната. Все они похожи, но не все одинаково хороши и долговечны. На что же стоит обратить внимание при покупке?
Сечение трубы — лучше взять 40х20 мм
Основа
Важна также толщина металла. Некоторые продавцы пишут на своих сайтах, что должно быть минимум 1,2 мм, и якобы продают такие каркасы. На самом деле теплицы с каркасами из металла толщиной даже 1 мм — большая редкость (именно как дачный вариант), да и стоят они заметно дороже. Проверено: 0,7 мм хватает с запасом. Если такой каркас выдерживает вес двух взрослых человек, то с тяжестью снега, огурцов и помидоров точно справится.
Самый простой способ проверить, надежен ли каркас, — повиснуть на нем.
Не лишним будет измерить толщину металла в точке продажи и во время приемки. Ведь реальные параметры могут отличаться от заявленных.
Еще один параметр, которым не стоит пренебрегать, — расстояние между поперечными дугами каркаса. Шаг может составлять 0,5 м, 0,67 м, 1 м и даже больше. Понятно, что чем меньше расстояние, тем прочнее теплица и тем меньше нагрузка снеговой шапки на листы поликарбоната. Оптимальным вариантом для дачи
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, между дугами 0.67 м
теплица 4x3.5 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
Толщина поликарбоната еще ни о чем не говорит
Переходим к
Как показывает практика, для листа толщиной 4 мм вполне достаточно плотности 0,46—0,5 кг/кв. м. Если позволяет бюджет, можно взять 6 мм с плотностью 0,77 кг/кв. м. Некачественный продукт легко определить на ощупь: при легком нажатии он прогибается, словно картон. На прочность поликарбоната влияет и количество сот в листе. Их должно быть не менее 450.
теплица 6x3.08 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 130 кг/м², между дугами 0.67 м
Важнейший момент — УФ-стабилизация (некоторые российские производители на ней экономят). Без нее теплица потеряет свой товарный вид уже через один-два сезона. Если вам когда-нибудь попадалась на глаза пожелтевшая теплица, почти наверняка она была без защиты от ультрафиолета. На глаз проверить наличие защитного слоя невозможно, потому рекомендуется выбирать белорусский поликарбонат. Он хоть и дороже российского, но качество не вызывает вопросов. О наличии слоя можно прочесть на защитной пленке, но самым надежным свидетельством ультрафиолетовой защиты является лазерная гравировка с номером партии.
Обычно в комплект поставки не входят торцевые профили для поликарбоната. Они нужны, чтобы в открытые соты не попадали грязь и насекомые. Можно сэкономить, но со временем теплица потеряет свой презентабельный вид.
Также производители советуют обратить внимание на крепежные элементы. Хорошо, когда дуги металлопрофиля продаются с готовыми отверстиями — тогда саморез легко вкрутить, не повредив при этом поликарбонат. Увеличенный размер прорезиненной шайбы (от 19 мм) сделает крепление поликарбоната к каркасу еще надежнее.
Какой должен быть размер теплицы?
Тут все индивидуально. Дачным стандартом считается
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, между дугами 0.67 м
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 1 м
Так все-таки какую теплицу выбрать?
Итак, вот какие характеристики хорошей теплицы для дачи можно назвать:
теплица 6x3.08 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 150 кг/м², между дугами 0.67 м
теплица 4x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 300 кг/м², между дугами 0.67 м
теплица 4x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 130 кг/м², между дугами 0.67 м
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Давно ли вам выпадало счастье купить сочную и ароматную помидорку? Даже летом магазинные томаты на вкус трава травой. То ли дело собственный парничок, где никакой...
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