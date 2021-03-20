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Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

20.03.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Давно ли вам выпадало счастье купить сочную и ароматную помидорку? Даже летом магазинные томаты на вкус трава травой. То ли дело собственный парничок, где никакой химии и только натурпродукт. Наверняка накануне нового дачного сезона многие задумываются о покупке теплицы. В этой статье мы расскажем, как выбрать качественную конструкцию, которая не рухнет под тяжестью снега и не потемнеет со временем на солнце.

Раньше парники мастерили из досок и пленки, а также из старых оконных рам (ничто в хозяйстве не должно было пропадать). Сейчас на дачных участках все чаще появляются современные теплицы из поликарбоната. Все они похожи, но не все одинаково хороши и долговечны. На что же стоит обратить внимание при покупке?

Сечение трубы — лучше взять 40х20 мм

Основа теплицы — ее металлический каркас. От его прочности зависит, выдержит ли вся конструкция порывы сильного ветра, снеговую нагрузку и тяжесть подвязанных овощей. Чаще всего на рынке встречаются оцинкованные профильные трубы с квадратным (20х20 мм) или прямоугольным (40х20 мм) сечением. Производители советуют брать последний вариант — он прочнее, но и, соответственно, дороже. Если же предпочесть 20х20 мм, каркас придется подпирать на зиму и тщательно следить за нагрузкой подвязанных растений.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Важна также толщина металла. Некоторые продавцы пишут на своих сайтах, что должно быть минимум 1,2 мм, и якобы продают такие каркасы. На самом деле теплицы с каркасами из металла толщиной даже 1 мм — большая редкость (именно как дачный вариант), да и стоят они заметно дороже. Проверено: 0,7 мм хватает с запасом. Если такой каркас выдерживает вес двух взрослых человек, то с тяжестью снега, огурцов и помидоров точно справится.

Самый простой способ проверить, надежен ли каркас, — повиснуть на нем.
Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Не лишним будет измерить толщину металла в точке продажи и во время приемки. Ведь реальные параметры могут отличаться от заявленных.

Еще один параметр, которым не стоит пренебрегать, — расстояние между поперечными дугами каркаса. Шаг может составлять 0,5 м, 0,67 м, 1 м и даже больше. Понятно, что чем меньше расстояние, тем прочнее теплица и тем меньше нагрузка снеговой шапки на листы поликарбоната. Оптимальным вариантом для дачи считается 0,67 м. Нет смысла переплачивать за самую прочную конструкцию — расстояние в полметра между дугами удорожает теплицу, но не приносит большой пользы.

Теплица Велес 40x20/0.67, 6 м
3 отзыва
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, между дугами 0.67 м
645 р.
3 предложения
Теплица ComfortProm 40x20/0.67 4x3.5 м (двухстворчатая, поликарбонат 4 мм)
2 отзыва
теплица 4x3.5 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
626 р.
2 предложения
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Толщина поликарбоната еще ни о чем не говорит

Переходим к сотовому поликарбонату. Что требуется от покрытия — чтобы оно было устойчиво к ударам града, не ломалось под тяжестью снега, не трескалось и не желтело на солнце. Бывает, продавцы говорят только о толщине материала (стандартом для дачных теплиц является 4 мм). В действительности одна лишь толщина еще ничего не говорит о качестве. Гораздо важнее плотность (толщина стенок). И чем она выше (чем больше материала использовалось для создания листа), тем больше вероятность, что теплица прослужит вам долгие годы.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Как показывает практика, для листа толщиной 4 мм вполне достаточно плотности 0,46—0,5 кг/кв. м. Если позволяет бюджет, можно взять 6 мм с плотностью 0,77 кг/кв. м. Некачественный продукт легко определить на ощупь: при легком нажатии он прогибается, словно картон. На прочность поликарбоната влияет и количество сот в листе. Их должно быть не менее 450.

Теплица ComfortProm 40x20/0.67 6 м
1 отзыв
теплица 6x3.08 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
645 р.
3 предложения
Теплица Агросфера Титан УТЦ-67 40x20 6м
4 отзыва
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 130 кг/м², между дугами 0.67 м
980 р.
4 предложения
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Важнейший момент — УФ-стабилизация (некоторые российские производители на ней экономят). Без нее теплица потеряет свой товарный вид уже через один-два сезона. Если вам когда-нибудь попадалась на глаза пожелтевшая теплица, почти наверняка она была без защиты от ультрафиолета. На глаз проверить наличие защитного слоя невозможно, потому рекомендуется выбирать белорусский поликарбонат. Он хоть и дороже российского, но качество не вызывает вопросов. О наличии слоя можно прочесть на защитной пленке, но самым надежным свидетельством ультрафиолетовой защиты является лазерная гравировка с номером партии.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Обычно в комплект поставки не входят торцевые профили для поликарбоната. Они нужны, чтобы в открытые соты не попадали грязь и насекомые. Можно сэкономить, но со временем теплица потеряет свой презентабельный вид.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Также производители советуют обратить внимание на крепежные элементы. Хорошо, когда дуги металлопрофиля продаются с готовыми отверстиями — тогда саморез легко вкрутить, не повредив при этом поликарбонат. Увеличенный размер прорезиненной шайбы (от 19 мм) сделает крепление поликарбоната к каркасу еще надежнее.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Какой должен быть размер теплицы?

Тут все индивидуально. Дачным стандартом считается ширина 3 м, но в последние годы все более популярны теплицы шириной 3,3 и 3,5 м. Работать в таких теплицах удобнее, а дополнительные сантиметры позволяют увеличить площадь грядок. Длины парника 4—6 м вполне достаточно, чтобы обеспечить семью свежими овощами. Высота теплиц заводского изготовления, как правило, 2 м. Сейчас есть модели и повыше — 2,3 м, например. В таких теплицах для удобства можно приподнять грядки, сделать несколько уровней с рассадой.

Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать
Теплица ComfortProm 40x20/0.67 6x4 м (двухстворчатая, 3.8 мм поликарбонат)
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
1025 р.
2 предложения
Теплица Сибирские теплицы АгроСила 40x20/0.67, 6 м (ширина 4 м)
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, между дугами 0.67 м
965 р.
1 предложение
Теплица ComfortProm 40x20/1 6x4 м (двухстворчатая, 3 мм поликарбонат)
теплица 6x4 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 1 м
866 р.
2 предложения
Все теплицы в Каталоге

Так все-таки какую теплицу выбрать?

Итак, вот какие характеристики хорошей теплицы для дачи можно назвать:

  • каркас из оцинкованной трубы,
  • сечение трубы — 40х20 мм,
  • толщина металла — 0,7 мм,
  • расстояние между дугами — 0,67 м,
  • толщина поликарбоната — 4—6 мм,
  • плотность поликарбоната — 0,46—0,77 кг/кв. м,
  • количество сот в листе — не менее 450,
  • защита от ультрафиолета.
Теплица ComfortProm 40x20/0.67 6 м
1 отзыв
теплица 6x3.08 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 180 кг/м², между дугами 0.67 м
645 р.
3 предложения
Теплица Агросфера Престиж 6 м (4 мм поликарбонат)
1 отзыв
теплица 6x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 150 кг/м², между дугами 0.67 м
880 р.
5 предложений
Теплица ComfortProm двойная дуга 2x20x20/0.67 4 м
4 отзыва
теплица 4x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 300 кг/м², между дугами 0.67 м
588 р.
2 предложения
Теплица Агросфера Титан УТЦ-67 40x20 4м
4 отзыва
теплица 4x3 м, арочная форма, каркас: оцинкованная труба, покрытие: сотовый поликарбонат, нагрузка до 130 кг/м², между дугами 0.67 м
787 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
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Давно ли вам выпадало счастье купить сочную и ароматную помидорку? Даже летом магазинные томаты на вкус трава травой. То ли дело собственный парничок, где никакой...
 
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