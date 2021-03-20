Нужна теплица для дачи. Какую выбрать, чтобы не прогадать

Источник материала: Onliner

Давно ли вам выпадало счастье купить сочную и ароматную помидорку? Даже летом магазинные томаты на вкус трава травой. То ли дело собственный парничок, где никакой химии и только натурпродукт. Наверняка накануне нового дачного сезона многие задумываются о покупке теплицы. В этой статье мы расскажем, как выбрать качественную конструкцию, которая не рухнет под тяжестью снега и не потемнеет со временем на солнце.

Раньше парники мастерили из досок и пленки, а также из старых оконных рам (ничто в хозяйстве не должно было пропадать). Сейчас на дачных участках все чаще появляются современные теплицы из поликарбоната. Все они похожи, но не все одинаково хороши и долговечны. На что же стоит обратить внимание при покупке?

Сечение трубы — лучше взять 40х20 мм

Основа теплицы — ее металлический каркас. От его прочности зависит, выдержит ли вся конструкция порывы сильного ветра, снеговую нагрузку и тяжесть подвязанных овощей. Чаще всего на рынке встречаются оцинкованные профильные трубы с квадратным (20х20 мм) или прямоугольным (40х20 мм) сечением . Производители советуют брать последний вариант — он прочнее, но и, соответственно, дороже. Если же предпочесть 20х20 мм, каркас придется подпирать на зиму и тщательно следить за нагрузкой подвязанных растений.





Важна также толщина металла. Некоторые продавцы пишут на своих сайтах, что должно быть минимум 1,2 мм, и якобы продают такие каркасы. На самом деле теплицы с каркасами из металла толщиной даже 1 мм — большая редкость (именно как дачный вариант), да и стоят они заметно дороже. Проверено: 0,7 мм хватает с запасом. Если такой каркас выдерживает вес двух взрослых человек, то с тяжестью снега, огурцов и помидоров точно справится.

Самый простой способ проверить, надежен ли каркас, — повиснуть на нем.





Не лишним будет измерить толщину металла в точке продажи и во время приемки. Ведь реальные параметры могут отличаться от заявленных.

Еще один параметр, которым не стоит пренебрегать, — расстояние между поперечными дугами каркаса. Шаг может составлять 0,5 м, 0,67 м, 1 м и даже больше. Понятно, что чем меньше расстояние, тем прочнее теплица и тем меньше нагрузка снеговой шапки на листы поликарбоната. Оптимальным вариантом для дачи считается 0,67 м . Нет смысла переплачивать за самую прочную конструкцию — расстояние в полметра между дугами удорожает теплицу, но не приносит большой пользы.

Толщина поликарбоната еще ни о чем не говорит

Переходим к сотовому поликарбонату . Что требуется от покрытия — чтобы оно было устойчиво к ударам града, не ломалось под тяжестью снега, не трескалось и не желтело на солнце. Бывает, продавцы говорят только о толщине материала (стандартом для дачных теплиц является 4 мм). В действительности одна лишь толщина еще ничего не говорит о качестве. Гораздо важнее плотность (толщина стенок). И чем она выше (чем больше материала использовалось для создания листа), тем больше вероятность, что теплица прослужит вам долгие годы.





Как показывает практика, для листа толщиной 4 мм вполне достаточно плотности 0,46—0,5 кг/кв. м. Если позволяет бюджет, можно взять 6 мм с плотностью 0,77 кг/кв. м. Некачественный продукт легко определить на ощупь: при легком нажатии он прогибается, словно картон. На прочность поликарбоната влияет и количество сот в листе. Их должно быть не менее 450.

Важнейший момент — УФ-стабилизация (некоторые российские производители на ней экономят). Без нее теплица потеряет свой товарный вид уже через один-два сезона. Если вам когда-нибудь попадалась на глаза пожелтевшая теплица, почти наверняка она была без защиты от ультрафиолета. На глаз проверить наличие защитного слоя невозможно, потому рекомендуется выбирать белорусский поликарбонат. Он хоть и дороже российского, но качество не вызывает вопросов. О наличии слоя можно прочесть на защитной пленке, но самым надежным свидетельством ультрафиолетовой защиты является лазерная гравировка с номером партии.





Обычно в комплект поставки не входят торцевые профили для поликарбоната. Они нужны, чтобы в открытые соты не попадали грязь и насекомые. Можно сэкономить, но со временем теплица потеряет свой презентабельный вид.





Также производители советуют обратить внимание на крепежные элементы. Хорошо, когда дуги металлопрофиля продаются с готовыми отверстиями — тогда саморез легко вкрутить, не повредив при этом поликарбонат. Увеличенный размер прорезиненной шайбы (от 19 мм) сделает крепление поликарбоната к каркасу еще надежнее.





Какой должен быть размер теплицы?

Тут все индивидуально. Дачным стандартом считается ширина 3 м , но в последние годы все более популярны теплицы шириной 3,3 и 3,5 м . Работать в таких теплицах удобнее, а дополнительные сантиметры позволяют увеличить площадь грядок. Длины парника 4—6 м вполне достаточно, чтобы обеспечить семью свежими овощами. Высота теплиц заводского изготовления, как правило, 2 м. Сейчас есть модели и повыше — 2,3 м, например. В таких теплицах для удобства можно приподнять грядки, сделать несколько уровней с рассадой.





Так все-таки какую теплицу выбрать?

Итак, вот какие характеристики хорошей теплицы для дачи можно назвать:

каркас из оцинкованной трубы,

сечение трубы — 40х20 мм,

толщина металла — 0,7 мм,

расстояние между дугами — 0,67 м,

толщина поликарбоната — 4—6 мм,

плотность поликарбоната — 0,46—0,77 кг/кв. м,

количество сот в листе — не менее 450,

защита от ультрафиолета.