Европейские футбольные клубы получат контроль над прибылями турниров УЕФА

















По данным издания, УЕФА ведет переговоры об учреждении совместной компании с Ассоциацией европейских клубов (European club association — ECA). В нее входят около 200 клубов.





Будущая совместная компания получит контроль на упомянутые выше права относительно таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы. Пока все вопросы решает исключительно УЕФА. Она пошла сейчас на уступки, чтобы не появился конкурирующий турнир — Суперлига. Его готовы поддержать суммой в размере $6 млрд такие известные инвесторы, как JPMorgan Chase. Кроме того, за лигу выступили клубы Real Madrid и Barcelona.





В ходе будущей реформы также возможно создание специальных футбольных стриминг-сервисов.