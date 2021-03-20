|
Европейские футбольные клубы получат контроль над прибылями турниров УЕФА
Источник материала: Партизан
Financial Times сообщает, что в европейском футболе планируется реформа контроля прав на трансляции матчей, спонсорских прав и т. п. УЕФА поделится с клубами властью в этой сфере, но не со всеми. Организация контролирует поток в размере примерно €3,25 млрд евро, которые распределяет между клубами.
По данным издания, УЕФА ведет переговоры об учреждении совместной компании с Ассоциацией европейских клубов (European club association — ECA). В нее входят около 200 клубов.
Будущая совместная компания получит контроль на упомянутые выше права относительно таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы. Пока все вопросы решает исключительно УЕФА. Она пошла сейчас на уступки, чтобы не появился конкурирующий турнир — Суперлига. Его готовы поддержать суммой в размере $6 млрд такие известные инвесторы, как JPMorgan Chase. Кроме того, за лигу выступили клубы Real Madrid и Barcelona.
В ходе будущей реформы также возможно создание специальных футбольных стриминг-сервисов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Financial Times сообщает, что в европейском футболе планируется реформа контроля прав на трансляции матчей, спонсорских прав и т. п. УЕФА поделится с клубами властью в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)