Все послы России в Беларуси: что мы о них знаем?

Информация о возможных кадровых перестановках появилась после заявления нынешнего госсекретаря СГ Григория Рапоты о том, что он собирается покинуть пост.





На место Дмитрия Мезенцева может прибыть Евгений Лукьянов, который в настоящее время возглавляет российскую дипломатическую миссию в Латвии. Он может стать девятым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь.





решил напомнить, кто в прежние годы руководил российской дипмиссией в стране. Sputnikнапомнить, кто в прежние годы руководил российской дипмиссией в стране.





Первым главой диппредставительства России в Минске стал Игорь Сапрыкин. Дипломатическую деятельность он начал в 1961 году. В послужном списке Сапрыкина значится работа в Великобритании, Центральноафриканской Республике, Австралии, Бангладеш.





Послом в Беларуси был с 7 августа 1992 года по 25 ноября 1996-го. Затем возглавлял российскую дипмиссию в Албании, был директором департамента МИД РФ, послом по особым поручениям внешнеполитического ведомства.





Сапрыкина в Минске сменил Валерий Лощинин. После окончания Белорусского государственного университета свою дипломатическую карьеру он начинал в МИД Белорусской ССР. Затем работал в постоянном представительстве СССР (России) при международных организациях в Женеве.





Посольство РФ в Беларуси возглавлял с 25 ноября 1996 года по 24 февраля 1999 года. После отставки работал постпредом России при международных организациях в Вене, заместителем министра иностранных дел РФ, постпредом при ООН в Женеве.





Третьим послом России в Беларуси стал Вячеслав Долгов. В этой должности он проработал с 24 февраля 1999 года по 17 июня 2002-го. До этого трудился в посольствах Великобритании, Канады, был послом СССР в Австралии, послом России в Казахстане. После Беларуси работал в Словении. С сентября 2005 года преподавал на кафедре дипломатии МГИМО.





Александр Блохин возглавлял дипмиссию России в Беларуси с 26 июля 2002 года по 14 июля 2005 года.





До начала дипломатической карьеры работал инженером, был народным депутатом РСФСР. В МИД РФ – с 1992 года. До назначения в Беларусь работал послом в Азербайджане и министром по делам национальностей России. После Беларуси возглавлял дипмиссию в Австралии. С 5 мая 2011 года занимает должность посла России в Туркменистане.





Самый короткий срок пребывания на посту посла России в Беларуси был у Дмитрия Аяцкова, который до этого был губернатором Саратовской области. 14 июля 2005 года он получил назначение, 19 июля дал пресс-конференцию, на которой нелестно высказался в адрес президента Александра Лукашенко. Как результат: в , который до этого был губернатором Саратовской области. 14 июля 2005 года он получил назначение, 19 июля дал пресс-конференцию, на которой нелестно высказался в адрес президента Александра Лукашенко. Как результат: в Минск в качестве посла Аяцков так и не доехал. Работал затем помощником руководителя администрации президента РФ, советником саратовского губернатора. Является президентом Саратовского государственного технического университета.





Дольше остальных занимал должность посла России в Беларуси Александр Суриков: с 6 февраля 2006 года по 24 августа 2018 года.





В 1992–1996 годах он занимал должность вице-мэра Саратова, с 1996 года был губернатором Алтайского края. Работал помощником полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.





"В Беларуси российскому дипломату работать нелегко, ему сложнее, чем в других странах. Там работа дипломата в основном состоит из протокольной части. А Беларусь – наш ближайший союзник, мы единое целое", – признался в интервью Sputnik посол.





24 августа 2018 года послом РФ в Беларуси и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ был назначен Михаил Бабич. Это было его первое дипломатическое назначение в карьере. Он служил в войсках ВДВ, воевал в горячих точках. В начале "нулевых" работал премьером послевоенной Чечни. Затем был помощником министра экономики России, избирался депутатом Госдумы.





В должности посла пробыл до 30 апреля 2019 года. Был освобожден от должности по просьбе белорусской стороны. Затем работал заместителем, первым заместителем министра экономического развития России. В настоящее время – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.





Последний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев до назначения на должность был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Являлся председателем комитета Совета Федерации по экономической политике.





В 1990–1991 годах он был народным депутатом Ленсовета, руководителем пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета. Работал в мэрии Санкт-Петербурга. Затем – заместителем председателя Государственного комитета РФ по печати. Возглавлял Центр стратегических разработок. В 2004–2009 годах – заместитель председателя Совета Федерации, в 2009–2012 – губернатор Иркутской области



