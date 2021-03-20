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Посольство США — об ограничении доступа в Беларуси к сайту "Голос"

20.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси прокомментировало в Twitter ограничение доступа в Беларуси к сайту "Голос".

Накануне Светлана Тихановская предложила гражданам Беларуси поучаствовать в общенациональном голосовании — ответить на вопрос, поддерживают ли они требование "мирного разрешения кризиса в стране путём переговоров" при международном посредничестве. За сутки проголосовали 500 тысяч человек. И тут возникли проблемы с доступом.

"Сложно осмыслить: власти заявляют, что протестующих — крошечное меньшинство, но боятся усилий, указывающих на обратное, — отмечает пресс-служба американского посольства. — Доступ к опросу [на платформе "Голос"] о переговорах с властями при международном посредничестве заблокирован сегодня, когда 450.000 белорусов сказали "за" менее чем за 24 часа".

Напомним, что за переговоры уже проголосовало более полумиллиона белорусов.
 
 
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Посольство США в Беларуси прокомментировало в Twitter ограничение доступа в Беларуси к сайту "Голос".
 
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