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Посольство США — об ограничении доступа в Беларуси к сайту "Голос"
Источник материала: Партизан
Посольство США в Беларуси прокомментировало в Twitter ограничение доступа в Беларуси к сайту "Голос".
Накануне Светлана Тихановская предложила гражданам Беларуси поучаствовать в общенациональном голосовании — ответить на вопрос, поддерживают ли они требование "мирного разрешения кризиса в стране путём переговоров" при международном посредничестве. За сутки проголосовали 500 тысяч человек. И тут возникли проблемы с доступом.
"Сложно осмыслить: власти заявляют, что протестующих — крошечное меньшинство, но боятся усилий, указывающих на обратное, — отмечает пресс-служба американского посольства. — Доступ к опросу [на платформе "Голос"] о переговорах с властями при международном посредничестве заблокирован сегодня, когда 450.000 белорусов сказали "за" менее чем за 24 часа".
Напомним, что за переговоры уже проголосовало более полумиллиона белорусов.
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Посольство США в Беларуси прокомментировало в Twitter ограничение доступа в Беларуси к сайту "Голос".
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