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В Киеве заработали жесткие карантинные ограничения

20.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Усиленный ограничения вводятся на три недели - до 9 апреля. На этот период будут действовать правила "красной" зоны.

В Киеве с 20 марта заработали жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 9 апреля.

На этот период в столице запрещается:

обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и прочих заведениях общепита;
массовые мероприятия - культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;
присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
работа ТРЦ, детских развлекательных центров и прочих заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);
посещение заведений образования (кроме детсадов и школьников 1-4 классов);
прием посетителей в учреждениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);
работа непродовольственных рынков, в т.ч. ярмарок, павильонов;
посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;
посещение посторонними учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста.
В пассажирском транспорте введено ограничение по количеству людей в салоне - не более 50% сидячих мест. При этом метро останавливаться не будет, но возможны ограничения его работы в часы пик.
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.

Детские сады закрывать не будут, а школьники после каникул продолжат обучение дистанционно.

После усиления карантина в нормальном режиме будут работать супермаркеты, магазины продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены, цветов, зоомагазины, аптеки. Торговые точки по продаже данных групп товаров не будут закрываться в ТРЦ.

Магазины непродовольственных товаров смогут продолжить обслуживание покупателей только на выдачу предварительно оформленных заказов.

Разрешается проведение религиозных мероприятий при соблюдении условия - не более 1 человека на 10 кв.м. помещения.

Кроме того, госорганы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения независимо от формы собственности обязаны перевести сотрудников на дистанционный режим с сохранением заработной платы, пишет korrespondent.net
 
 
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Усиленный ограничения вводятся на три недели - до 9 апреля. На этот период будут действовать правила "красной" зоны.
 
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