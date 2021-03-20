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Весна в Беларуси! Потерпим еще? Никто не отступает (Это мы о снеге)

20.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Календарная весна пришла, но снег в Беларуси будет и на следующей неделе

С приходом календарной весны бурных весенних процессов пока не видно. Эта тенденция продолжится и в выходные дни, и на следующей неделе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



В субботу, 20 марта, уменьшится количество облаков и днем будет больше солнца. Выпадение осадков маловероятно. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом к западному умеренному. Ночью будет –3…–9 °C, а днем — 0…+5 °C.

В воскресенье, 21 марта, по республике пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный порывистый, утром и днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит –3…–8 °C, днем будет от –1 °C до +6 °C.

В понедельник, 22 марта, вновь уплотнится облачность. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом к северному умеренному. Ночью столбик термометра будет колебаться от 0 °C до –7 °C, днем же будет от –1 °C до +6 °C.

Во вторник и среду, 23 и 24 марта, на территории республики установится переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит –1…–8 °C, местами столбик термометра опустится до –10 °C. Днем будет +1…+8 °C.
 
Теги: Минск
 
 
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Календарная весна пришла, но снег в Беларуси будет и на следующей неделе
 
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