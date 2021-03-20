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В ООН прогнозируют рост мировой экономики, который минимум в два раза обгонит рост в Беларуси

20.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ООН прогнозируют, что глобальный ВВП вырастет в 2021 году на 4,7 процента. Ранее Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%.

Специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликовавшие доклад о перспективах на 2021 год, рогнозируют более уверенный рост мировой экономики в ближайшие месяцы, чем ожидалось ранее. По последним подсчетам, глобальный ВВП вырастет в 2021 году на 4,7 процента. Это на полпроцента больше в сравнении с прогнозами сентября 2020 года. Главной причиной их пересмотра стало оживление экономики в Соединенных Штатах.
Эксперты, в частности, указывают на только что принятый властями США пакет мер по стимуляции экономики размером в 1,9 триллиона долларов.  

В рамках этой инициативы многие американцы получат чеки на 1400 долларов, что приведет к росту потребительских расходов, которые, как известно, составляют порядка 70 процентов ВВП. 

Всемирный банк ожидает, что в 2021 году Беларусь станет единственной страной региона, где ВВП сократится, вместо того чтобы расти: на 2,7%. В 2022 году экономика в лучшем случае вырастет на 0,9%, что гораздо меньше, чем в соседних странах, в том числе в России.

В конце прошлого года Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год. Там прописан рост ВВП на 1,8%, а рост инфляции в пределах 5%. 
 
 
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В ООН прогнозируют, что глобальный ВВП вырастет в 2021 году на 4,7 процента. Ранее Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%.
 
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