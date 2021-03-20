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Губернатор Минской области решил разрулить конфликт учредителей "Беласептики"
Источник материала: Партизан
ГосСМИ, в том числе БелТА и телеканал СТВ, сообщили о визите губернатора Минской области Александра Турчина на предприятие «БелАсептика», где он публично заявил, что между учредителями есть конфликт. Чиновник предупредил, что это не должно повлиять на производство и коллектив.
О сути конфликта Турчин ничего не сказал, но, как сообщает СТВ, предложил встретиться с Миноблисполкомом для «дальнейшего обсуждения проблемы».
Конъюнктура рынка для ЗАО «БелАсептика» сложилась сейчас довольно удачно из-за спроса на дезинфицирующие средства на волне пандемии. Компания производит различные медизделия, моющие средства, антисептики и т. д. В период повышенного спроса «БелАсептика» отмечала, что в емкости с ее логотипом «недобросовестные субъекты хозяйствования» заливают некачественный продукт или же разбавляют антисептики.
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ГосСМИ, в том числе БелТА и телеканал СТВ, сообщили о визите губернатора Минской области Александра Турчина на предприятие «БелАсептика», где он публично заявил,...
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