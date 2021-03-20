











О сути конфликта Турчин ничего не сказал, но, как сообщает СТВ, предложил встретиться с Миноблисполкомом для «дальнейшего обсуждения проблемы».





Конъюнктура рынка для ЗАО «БелАсептика» сложилась сейчас довольно удачно из-за спроса на дезинфицирующие средства на волне пандемии. Компания производит различные медизделия, моющие средства, антисептики и т. д. В период повышенного спроса «БелАсептика» отмечала, что в емкости с ее логотипом «недобросовестные субъекты хозяйствования» заливают некачественный продукт или же разбавляют антисептики.



