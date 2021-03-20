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Голыми руками берет горсти пчел: смотрите, как девушка переносит улей
Источник материала: Tut.by
Поразительное видео спасения пчелиного роя стала вирусным в соцсетях: на нем Эрика Томпсон — профессиональный пчеловод с десятилетним стажем из Техаса, не боясь укусов горстями переносит пчел и их соты в специальный ящик.
«Пчелы жили в этом сарае на заднем дворе минимум два года. Хозяин участка хотел вызвать истребителя, но семья, которая живет здесь, захотела спасти пчел, поэтому они позвонили мне!» — рассказывает автор видео. Такую сложную и важную работу Эрика выполняет не в первый раз.
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