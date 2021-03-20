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В Мьянме протестующие вышли против хунты с огромными щитами

20.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Мьянме протестующие вышли против хунты с огромными щитами

  • 20.03.2021, 10:10
В Мьянме протестующие вышли против хунты с огромными щитами

Митинги в поддержку законной власти продолжаются по всей стране.

В Мьянме продолжаются протесты против военной хунты во главе с генералом Мин Аун Хлаином, которая в ночь на 1 февраля захватила власть в стране. С тех пор сотни тысяч демонстрантов выходят на улицы с требованием вернуть гражданское правительство и освободить из‑под домашнего ареста его лидеров — президента Вин Мьина и государственного советника, лидера партии Национальная лига за демократию (НЛД) и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, сообщает nv.ua.


Фото: AFP

Акции протеста жестоко разгоняет полиция, пуская в ход резиновые пули, слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. За последние полтора месяца в столкновениях с силовиками погибли не менее 138 человек, подсчитывают в Управлении ООН по правам человека. Еще более 2 тыс. граждан, включая журналистов, активистов, чиновников и студентов, были задержаны.

Самым кровавым днем столкновений стало воскресенье 14 марта. Тогда в результате действий силовиков погибли около 50 человек, большая часть — в крупнейшем городе страны Янгоне.

Военная хунта захватила власть в Мьянме после того, как генералам не удалось опротестовать результаты прошлогодних парламентских выборов. По итогам волеизъявления в ноябре 2020 года правящая партия НЛД набрала более 80 % голосов. Тогда как за союзников военных — оппозиционную Партию солидарности и развития Союза (USDP) проголосовали всего 7 % избирателей. Такой результат не устроил военных: захватив власть, они ввели чрезвычайное положение и пообещали через год провести новые выборы.

Не так давно генералы уже стояли у руля 54‑миллионного южноазиатского государства: до передачи власти гражданскому правительству в 2011 году они на протяжении полувека правили Мьянмой. Но с началом демократизации все изменилось: в страну хлынули иностранные инвестиции, улучшилась инфраструктура, выросли доходы населения. Не желая возвращаться в прошлое и мириться с нарушением своих прав, возмущенные мьянманцы отказываются покидать улицы.

Западные страны осуждают насилие против демонстрантов и призывают генералов прекратить репрессии. США уже ввели персональные санкции против лидеров переворота и наложили штрафы на две местные компании, связанные с военными. Собственные санкции готовит и Евросоюз.

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