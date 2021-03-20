Источник материала: Хартия'97

В Беларуси готовятся массовые увольнения бюджетников 20.03.2021, 9:59

Иллюстрационное фото

Новшества анонсировало Министерство финансов.

Минфин анонсировал существенные новшества для работников бюджетных организаций, которые намерены ввести в нынешней пятилетке. Одно из главных возможных изменений — пересмотр штатов бюджетных организаций. Проще говоря, речь про «оптимизацию» численности работников.

Глава Минфина в статье журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, какие изменения стоит ожидать бюджетникам.

Министр финансов Юрий Селиверстов отмечает, что «в условиях сжатия ресурсной базы бюджета, увеличения затрат на обслуживание долгов, а также поддержку реального сектора экономики и банковской системы на первый план выходит задача изыскания внутренних резервов для наращивания социальных расходов».

«Повышать» зарплаты будут за счет «оптимизации» штата

«Повышение» зарплаты в бюджетной сфере будет обеспечиваться среди прочего за счет оптимизации структуры и численности работников, об этом говорится в программе социально-экономического развития на эту пятилетку. Это может вызвать дополнительное напряжение в сфере, особенно в регионах, где проблематично найти новое рабочее место. Другие возможности увеличения зарплат бюджетников, которые озвучили чиновники, — поэтапное увеличение базовой ставки и развитие внебюджетной деятельности.

Юрий Селиверстов в своей статье говорит про «трансформацию системы» и говорит, что «искать ресурсы (на повышение зарплат. — Прим. ред.) придется в том числе и за счет внутриотраслевой оптимизации». «Как итог вынужденного процесса, новый облик приобретет вся система бюджетных организаций, — пишет министр. — Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации».

Как пишет Юрий Селиверстов, с учетом уже наработанного опыта в среднесрочном периоде предстоит дальнейший пересмотр штатов бюджетных организаций.

Министр рассказал про внедрение c 1 января 2023 года механизма медицинской аккредитации организаций здравоохранения. «Бюджетное финансирование на их содержание будет выделяться при условии соответствия предоставляемых услуг

базовым (эталонным) требованиям оказания медицинской помощи населению», — уточнил глава Минфина.

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