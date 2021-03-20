Источник материала: Хартия'97

СМИ: Новый российский посол будет «дожимать» Лукашенко 20.03.2021, 9:55

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Евгений Лукьянов

Фото: LETA

В Минск едет Евгений Лукьянов.

Евгений Лукьянов, которого профильный комитет Госдумы утвердил в качестве посла в Беларуси, будет третьим главой российской дипмиссии за последние три года. Смену посла эксперты в Минске связывают с изменением позиции Кремля в отношении белорусских властей, пишет «Независимая газета» .

По мнению аналитиков, позицию Москвы по отношению к Лукашенко хорошо характеризует и грядущая смена посла в Минске. Напомним, что кандидатуру Евгения Лукьянова комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил на прошлой неделе.

Таким образом, за последние три года это будет уже третий глава российской дипломатической миссии после 12-летнего пребывания на этом посту Александра Сурикова. Сменивший его в августе 2018 года Михаил Бабич продержался всего лишь до апреля 2019 года. Минск был очень недоволен его острыми высказываниями и слишком активной, почти «хозяйской» позицией. Кроме того, он считал каждую копейку российской помощи Белоруссии, за что в Минске его называли «бухгалтером». «Резкость Бабича не понравилась белорусскому руководству, и сверхзадачей Мезeнцева было смягчить отношения между Москвой и Минском, загладить этот скандал с Бабичем», – напом политический обозреватель Александр Класковский. По оценке эксперта, Дмитрий Мезенцев со своей задачей справился: «Он был образцово политкорректным – «хоть к ране прикладывай».

Сейчас и ситуация в Беларуси, и отношения между «союзниками» совсем иные – легитимность Лукашенко не признана Европой и США, мосты для налаживания отношений с коллективным Западом сожжены, и как результат, зависимость от России многократно увеличилась.

«С точки зрения Москвы, нужен более энергичный, может быть, даже более резкий человек в Минске», – говорит Класковский и предполагает, что новый посол «будет ближе к стилю Бабича», включая его «бухгалтерские» замашки. «Вероятно, он будет прикидывать, во что обходится поддержка Москвой белорусского режима, и очевидно, что сейчас Кремль хочет минимизировать эту поддержку», – считает Класковский.

Под услугами в данном случае понимается продажа белорусских активов, которые интересны российской стороне, размещение российских военных объектов, а также «конституционная реформа» и транзит власти, которые Лукашенко пообещал президенту России Владимиру Путину еще осенью, в разгар белорусских протестов.

«Лукьянов будет послан для того, чтобы помогать Москве дожимать Лукашенко по каким-то вопросам, в которых Москва хочет продвижения своих интересов», – резюмирует эксперт. По его мнению, Москва рассматривает Лукашенко как не очень удобного партнера, которому недолго осталось править.

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