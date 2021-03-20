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«Эти события будут вписаны в историю»: мощное видео о белорусской Революции
Источник материала: Хартия'97
«Эти события будут вписаны в историю»: мощное видео о белорусской Революции
Акции протеста идут уже семь месяцев без перерыва.
Семь месяцев беларусы продолжают акции протеста. В учебниках истории современной, свободной Беларуси — эти события будут вписаны в историю, сообщает телеграм-канал
«Мы все имеем право жить в свободной стране!
Продолжаем нашу борьбу, друзья!», — пишет телеграм-канал.
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Акции протеста идут уже семь месяцев без перерыва.
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