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«Эти события будут вписаны в историю»: мощное видео о белорусской Революции

20.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Эти события будут вписаны в историю»: мощное видео о белорусской Революции

  • 20.03.2021, 9:46
«Эти события будут вписаны в историю»: мощное видео о белорусской Революции
Фото: «Радыё Свабода»

Акции протеста идут уже семь месяцев без перерыва.

Семь месяцев беларусы продолжают акции протеста. В учебниках истории современной, свободной Беларуси — эти события будут вписаны в историю, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы все имеем право жить в свободной стране!

Продолжаем нашу борьбу, друзья!», — пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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