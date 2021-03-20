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НПЗ в Саудовской Аравии подвергся атаке с воздуха
Источник материала: Хартия'97
НПЗ в Саудовской Аравии подвергся атаке с воздуха
Нападение дронов привело к пожару на Saudi Aramco.
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco вблизи Эр-Рияда рано утром в субботу был атакован ударами дронов, в результате чего возник пожар, сообщило саудовское агентство печати
Нападение не привело к жертвам, никто не погиб. Также инцидент не отразится на приеме нефти и поставках нефтепродуктов, передает его слова агентство. Пожар также был взят под контроль, добавил он.
Ранее в пятницу представитель ВС йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а «поставленные цели были поражены с высокой степенью точности». Сариа добавил, что хуситы «намерены и впредь проводить свои военные операции до тех пор, пока будут продолжаться блокада Йемена и развязанная против него агрессия».
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Нападение дронов привело к пожару на Saudi Aramco.
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