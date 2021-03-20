|
Ученые назвали возможную причину тромбоза после вакцины AstraZeneca
20.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© REUTERS / DADO RUVIC
специалистов в Норвегии и Германии.
По данным двух независимых друг от друга групп ученых, вакцинный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами. При этом точную причину такого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови, свидетельствуют выводы ученых.
"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — заявил учувствовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.
Ранее симптомами опасной реакции организма на вакцину назывались головные боли, головокружение и нарушение зрения. По данным ученых, нейтрализовать такие побочные реакции хотя бы частично можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.
Напомним, ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА озвучил заключение об эффективности и безопасности вакцины AstraZeneca, информация о том, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений, подтверждена не была, после чего в ряде стран - в Германии, Франции, Австрии, Италии, Испании, Болгарии, Португалии, Нидерландах, Латвии, Кипре, Словении и других - было принято решение о
Вместе с тем в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образование тромбов после использования вакцины может быть вызвано редкой специфической реакцией организма, объяснили специалисты, однако исследование "побочек"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)