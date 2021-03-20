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Ученые назвали возможную причину тромбоза после вакцины AstraZeneca

20.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© REUTERS / DADO RUVIC
ВОЗ рекомендовала не отказываться от вакцины AstraZeneca
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. тромбоз и тромбоэмболия после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca может быть связана с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследования 
специалистов в Норвегии и Германии. 

По данным двух независимых друг от друга групп ученых, вакцинный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами. При этом точную причину такого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови, свидетельствуют выводы ученых.

"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — заявил учувствовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.

Ранее симптомами опасной реакции организма на вакцину назывались головные боли, головокружение и нарушение зрения. По данным ученых, нейтрализовать такие побочные реакции хотя бы частично можно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.

Напомним, ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА озвучил заключение об эффективности и безопасности вакцины AstraZeneca, информация о том, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений, подтверждена не была, после чего в ряде стран - в Германии, Франции, Австрии, Италии, Испании, Болгарии, Португалии, Нидерландах, Латвии, Кипре, Словении и других - было принято решение о продолжении вакцинации.

Вместе с тем в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено.

 
Теги: Минск
 
 
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Образование тромбов после использования вакцины может быть вызвано редкой специфической реакцией организма, объяснили специалисты, однако исследование "побочек"...
 
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