В Исландии ожил вулкан, спавший 800 лет - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, спавшего более 800 лет, об этом сообщается на сайте исландского метеорологическогое управления.

Видео извержения вулкана было снято на месте береговой охраной, как видно, лава растекается в две стороны от жерла вулкана.

Извержение вулкана, который находится в 40 км от Рейкьявика, началось поздно вечером в пятницу 19 марта, сообщили метеорологи.

"Извержение представляет собой трещину длиной около 500-700 м. Лава разлилась в пределах 1 км", — уточняется в сообщении.

На полуострове Рейкьянес, на котором находится проснувшийся вулкан, действует красный код опасности для авиаполетов. Отменены все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик.

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