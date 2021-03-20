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В Исландии ожил вулкан, спавший 800 лет - видео
20.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, спавшего более 800 лет, об этом сообщается на сайте исландского метеорологическогое управления.
Видео извержения вулкана было снято на месте береговой охраной, как видно, лава растекается в две стороны от жерла вулкана.
Извержение вулкана, который находится в 40 км от Рейкьявика, началось поздно вечером в пятницу 19 марта, сообщили метеорологи.
"Извержение представляет собой трещину длиной около 500-700 м. Лава разлилась в пределах 1 км", — уточняется в сообщении.
На полуострове Рейкьянес, на котором находится проснувшийся вулкан, действует красный код опасности для авиаполетов. Отменены все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик.
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Для авиации введен "красный" код - из-за извержения вулкана отменены авиарейсы из единственного в Исландии международного аэропорта.
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