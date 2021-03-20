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Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь

20.03.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Фото: MIKE BLAKE / Reuters
Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев раскрыл самый вредный способ пить алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что спиртное в любом случае наносит вред организму человека. Однако при этом Казанцев добавил, что не следует запивать алкоголь сладкой газировкой, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.

Нарколог советует после употребления алкоголя выпивать глоток какой-либо другой жидкости. По его словам, это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка. Например, для подобных целей можно использовать обычную воду или добавлять лед в напиток.

Эксперт подчеркивает, что данный метод позволит уменьшить ущерб, нанесенный организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций.

Ранее аналитики и производители алкогольных напитков раскрыли предпочтения людей в спиртном во время пандемии. По данным Financial Times, в 2020 году в мире значительно увеличился спрос на более крепкий и дорогой алкоголь. Так, из-за закрытия ресторанов и баров люди делали выбор в пользу употребления крепких напитков и коктейлей собственного приготовления.
 
 
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