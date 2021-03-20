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Саша Грей приготовила борщ и восхитила зрителей

20.03.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Саша Грей приготовила борщ и восхитила зрителей
Ролик выложен на ее YouTube-канале. В комментариях россиян восхитило, что американка решила приготовить традиционное блюдо.

Бывшая порнозвезда записала ролик на кухне дома. Для приготовления супа она использовала все стандартные ингредиенты борща, однако совершила несколько изменений и дополнений в процессе приготовления. Например, она решила более мелко нарезать мясо и добавить томатную пасту.

В тарелку с готовым супом она добавила сметану и кориандр. Грей осталась довольна получившимся блюдом. Она отметила, что у супа немного поменялся вкус из-за изменений, внесенных в рецепт. По мнению порнозвезды, борщ стал более нежным.

Грей также рассказала, что очень хотела бы в прикуску к супу нарезать черный хлеб, но посетовала, что в США его крайне тяжело найти. «Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — пояснила писательница.

В комментариях многие положительно оценили кулинарные способности Грей и ее выбор супа. louis Glagov посчитал, что это «контент, который мы заслуживаем». «В тот момент как в кастрюле начало жариться мясо, я понял, что это будет чертовски интересная альтернативная версия борща», — написал Алексей Царев. «Смотрел Сашу в 2010-м, смотрю и сейчас!» — отметил SilverPlatinum, шутливо намекая на популярность порно с участием Грей среди россиян. Об этом же вспомнил и Vadim Sulimov: «Блин! Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть как Саша Грей готовит борщ». Daredevil Netflix, в свою очередь, попросил стримершу в будущем приготовить щи.

Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

В копилке Грей множество наград порноиндустрии. Она завоевала несколько премий AVN Award, в том числе в категориях «Лучшая секс-сцена с тремя актерами», «Лучшая сцена орального секса» и «Исполнительница года».
 
 
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Стримерша и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в порно, опубликовала видео, в котором приготовила борщ.
 
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