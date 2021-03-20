Источник материала: UDF



Фото: Госпогранслужба Азербайджана

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Азербайджан разместил воинскую часть на границе с Арменией Азербайджан разместил новую воинскую часть Государственной пограничной службы на границе с Арменией.

Об этом 19 марта сообщает «Sputnik Азербайджан».Часть появилась в Губадлинском районе, контроль над которым Баку восстановил во время боевых действий в сентябре 2020 года. Ранее он входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Бои между Азербайджаном и НКР, поддерживаемой Арменией, вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. За несколько недель Баку удалось вернуть часть территорий, потерянных в 1990-х годах.9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем Азербайджану передали еще три района. В регион вошли российские миротворцы.В феврале Армения обвинила Азербайджан в стрельбе возле населенных пунктов, расположенных недалеко от границы.