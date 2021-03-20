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Азербайджан разместил воинскую часть на границе с Арменией

20.03.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Азербайджан разместил воинскую часть на границе с Арменией
Фото: Госпогранслужба Азербайджана
Об этом 19 марта сообщает «Sputnik Азербайджан».

Часть появилась в Губадлинском районе, контроль над которым Баку восстановил во время боевых действий в сентябре 2020 года. Ранее он входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Бои между Азербайджаном и НКР, поддерживаемой Арменией, вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. За несколько недель Баку удалось вернуть часть территорий, потерянных в 1990-х годах.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем Азербайджану передали еще три района. В регион вошли российские миротворцы.

В феврале Армения обвинила Азербайджан в стрельбе возле населенных пунктов, расположенных недалеко от границы.
 
 
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Азербайджан разместил новую воинскую часть Государственной пограничной службы на границе с Арменией.
 
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