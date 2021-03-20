Мнение: «Ждали, что Тихановская объявит, что дракон подрос и она прилетит на нем как раз к 25 марта?»

Источник материала: Салiдарнасць

Ни миллион проголосовавших, ни девять с половиной, не простимулируют Лукашенко к переговорам. Но важность предложения Тихановской в другом.

— Светлана Тихановская выступила со своим заявлением, и некоторые уже рассказали, что не такого заявления они от нее ждали. Что хотели чего-нибудь поважнее. Чего-нибудь, чтобы дух захватывало, — пишет Телеграм-канал Письма к дочери . — И я вот немножко даже стесняюсь спросить: а чего? Что дракон наконец подрос, и она прилетит на нем верхом в огне и пепле как раз к 25-му марта?

Мы с тобой не будем сейчас вот обсуждать, что ни миллион проголосовавших, ни девять с половиной, не простимулируют Лукашенко к переговорам (спасибо, кэп). Как минимум, потому, что не для него это все затевалось. Вся прелесть в том, что оно же затевалось как раз для тех, кто голосует или еще пока чуточку сомневается. Потому что, вдруг кое-кто стал уже забывать про то, как много людей у нас в стране относятся к текущей власти с некоторой долей неприязни.

Даже и власть, кажется, стала об этом забывать, потихоньку опять уплывая в уютный мир телевизионных фантазий. Так голосование – хороший способ напомнить. Конечно, 200.000 у стелы напомнили бы еще эффектнее, но миллион, к примеру, проголосовавших – тоже неплохо. А то мы с тобой все говорим, что протестные настроения в стране никуда не делись, а кто проверял? Так большинству всегда полезно вспомнить, что его больше. Что его на одной только платформе Голос миллион с плюсом.

И конечно все это очень полезно еще и для международных бюрократов. Потому что, с одной стороны, получается, есть народ, который хочет переговоров, а с другой – есть власть, у которой свело судорогой пальцы. А международные бюрократы любят переговоры и не любят тех, кто от них отказывается. Их еще в международных бюрократических детских садах учили, что санкции – это способ наказания, а не способ разрешения конфликта. А вот диалог – это конструктивный способ решения. А кто отказывается от конструктивных переговоров, тот – редиска. Его можно уже беспощадно санкционировать в рамках программы принуждения к диалогу. (Я знаю, что слово «санкционировать» имеет совсем другое значение, а я употребил его категорически безграмотно, но мне вот что-то так понравилось).

Евросоюз и США заявили, что поддерживают идею переговоров через несколько часов после того, как Тихановская выступила. И ты же понимаешь, что международные бюрократы за пару часов такие заявления не пишут. Что они не только речь заранее прочитали, но уже и придумали, что делать, когда власть станет изображать, будто она оглохла. Или говорить, что не видит достойного партнера для ведения диалога. Потому что можно, конечно, отказываться от переговоров с Тихановской. Но поговорить с 450.000 (по состоянию на тот момент) белорусов, корона бы не упала.

И, конечно, некоторые опасаются, что Тихановская взяла на себя большие риски, позвав всех голосовать и пообещав вторую волну протестов. Потому что, вдруг проголосует мало, или протестовать никто не выйдет. Про риски что тут скажешь? Даже когда с дивана встаешь и то рискуешь на ковре поскользнуться. Но вставать-то иногда все равно бывает надо. (Глядя на динамику, за «мало проголосуют», кажется, уже можно не переживать).

А, кстати, кое-кому же не хватало планов и стратегий. Так вот, пожалуйста, первый пункт. Потому что хорошая стратегия состоит из пунктов, которые кажутся наивными и глупыми вначале, но простыми и очевидными после того, как эта стратегия сработает. Еще Александр Македонский считал, что лучшие планы – э то те, которые простые. Потому что чем сложнее план, тем больше шансов, что в нем что-нибудь сломается в неподходящий момент.

Класковский: Волшебной стратегии, гарантирующей победу в сжатые сроки, в принципе быть не может