Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

Правозащитник Михаил Жемчужный, который 19 февраля освободился из колонии после шести с половиной лет заключения, долгое время был в Беларуси единственным признанным политическим заключенным.





В интервью Naviny.by Михаил Жемчужный рассказал о том, как к политическим относятся по ту стороны колючей проволоки, как заключенные отреагировали на послевыборные события и почему он не перестанет бороться против произвола властей.

Михаил Жемчужный — учредитель культурно-просветительского учреждения «Платформ инновейшн», бывший доцент Витебского технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель, первым в Беларуси зарегистрировавший самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

Во время работы в университете Михаил Жемчужный руководил лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода. По данным правозащитников, в 2006 году научными разработками и деятельностью ученого неожиданно заинтересовался КГБ. Против Жемчужного возбудили уголовное дело. Ему предложили сотрудничать с КГБ и дать показания против начальства, но он отказался. В 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

После освобождения в 2012 году Михаил Жемчужный решил не возвращаться в университет, а присоединился к правозащитной организации «Платформа», занимавшейся проблемой прав заключенных. Жемчужный собирал информацию о ситуации в местах лишения свободы. После ликвидации «Платформы» стал сооснователем новой организации «Платформ Инновейшн».

Михаил Жемчужный был задержан в августе 2014 года и до суда находился в следственном изоляторе Витебска. В ходе суда , который прошел летом 2015 года в закрытом режиме , правозащитник был признан виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении (изготовлении) средств для негласного получения информации, составляющей служебную тайну; даче взятки.

Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы. После рассмотрения его жалобы Верховный суд добавил к сроку еще полгода .





Белорусские правозащитные организации признали Михаила Жемчужного политическим заключенным . Они отметили, что мотивами его деятельности не являлась корысть либо получение каких-либо иных выгод. При этом предварительное и судебное следствие по делу были закрытыми и непрозрачными. Правозащитники требовали пересмотра дела с соблюдением права Жемчужного на справедливое судебное разбирательство.

Ожидал ареста каждый день

Михаил Жемчужный говорит, что задержание летом 2014 года не стало для него неожиданностью.





«Я как начал правозащитной деятельностью заниматься, постоянно ожидал визита сотрудников КГБ, Следственного комитета. И всегда к этому готов. Даже сейчас, выходя на отметку в милицию, всегда беру с собой одежду для дальнейшего отбывания наказания за мою деятельность», — сказал он.

По словам правозащитника, в 2013 году он договорился со знакомым сотрудником милиции, чтобы тот сообщал ему сведения о коррупции в среднем и высшем эшелоне властной вертикали в Витебской области. Тот согласился, но за определенную плату. Во время одной из их встреч Жемчужного и задержали сотрудники КГБ.

Оказалось, что на сотрудничество милиционер согласился в рамках оперативного эксперимента, который проводился под контролем УКГБ по Витебской области.

«Он меня вызвал на встречу к Витебскому университету имени Машерова, — рассказал Михаил Жемчужный. — Там меня и взяли. Подкрался сзади сотрудник КГБ, немножко по голове дал. Очнулся я уже в наручниках, лежа на асфальте. Потом они осмотрели мой единственный вид транспорта — велосипед. Понятые, обыск, изъятие вещей, задержание и проезд кортежем через весь Витебск в наш местный КГБ».





Суд проходил в закрытом режиме, практически все ходатайства защиты были отклонены, отметил Михаил Жемчужный.

«Я предоставил неопровержимые доказательства своей невиновности, — утверждает он. — В частности, завербованный сотрудник милиции вымогал у меня денежные средства. А вымогательство не является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Просьбы о деньгах он мотивировал тем, что ему жена не дает на обеды, что первая семья нуждается в оплате алиментов на ребенка, что сам он в трудных условиях проживает. Такая мотивация любого белоруса расслабит, хочется помочь несчастному милиционеру. Но судья трактовала это как взятку, хотя никакого повода для того, чтобы давать взятки, у меня не было. Я это не рассматривал, как взятку, это была помощь человеку, который нуждается».

Мягкого приговора Михаил Жемчужный изначально не ждал, поэтому шесть лет колонии не стали для него потрясением.

«Если я непосредственно выступаю против президента, разоблачаю его преступления, коррупционную продажу госимущества, то, естественно, я каждый день ожидал ареста», — подчеркнул он.

После завершения судебного процесса белорусские правозащитники признали Жемчужного политзаключенным. С 2015-го по 2020 годы он был в Беларуси единственным с таким статусом.

Сам Жемчужный полагает, что признание его политзаключенным стало одной из причин того, почему Беларусь так и не смогла договориться о предоставлении кредита МВФ.

«Я был единственным политзаключенным и [в колонии] все шишки валились на меня, потому что как политзаключенный я препятствовал предоставлению кредита МВФ, благодаря усилиям нашей диаспоры в Вашингтоне, — отметил он. — Естественно, эти деньги не поступили на содержание нашей милиции и других спецорганов. Я гордился этим, потому что за три миллиона в год я буду сидеть, — главное, чтобы эти деньги не достались нашим узурпаторам власти».

520 суток в ШИЗО

Говоря об условиях содержания, Михаил Жемчужный заметил, что проще всего ему было в исправительной колонии № 14 в Новосадах под Борисовом, куда его этапировали после суда.

«В первые же дни один из сотрудников колонии в частной беседе сказал: “Мне о тебе звонили, но я не палач, поэтому спокойно отбывай наказание, не лезь ни в какие неприятности, и всё будет хорошо”. Он меня признал как ставшего на путь исправления, на улучшенные условия содержания меня в этой колонии аттестовали, — говорит правозащитник. — И я без всяких проблем там первое время находился, занимался спортом. Ну, и не отказывал себе в удовольствии заниматься правозащитной деятельностью, помогал заключенным отстаивать их интересы».

По его словам, в колониях не редки случаи, когда заключенные теми или иными способами протестуют против давления со стороны администрации или других заключенных.

«Были случаи голодовок или вскрытий [вен], когда люди в знак протеста это делали, — отмечает Михаил Жемчужный. — Я был свидетелем одного из таких случаев. Со мной в одной секции, рядом практически, спал осужденный. Из-за пыток и репрессий, которые к нему применялись в колонии, он написал предсмертную записку. Потом помылся, переоделся в чистое и загнал себе в сердце стержень металлический. Погиб».

Сложнее всего правозащитнику пришлось в колонии в Горках, куда его перевели в 2017 году. Жемчужный отметил, что с каждым этапом условия отбывания наказания становились хуже.

«Но я так постепенно привыкал и адаптировался к более жестким условиям, и когда меня перевели в Горки, я уже был готов ко всему и успешно противостоял и администрации, и тем репрессиям и провокациям, которые были», — сказал Михаил Жемчужный.

Именно в Горецкой колонии он провел 520 суток в штрафном изоляторе.

«ШИЗО от обычных условий в колонии отличается также, как если сравнивать жизнь людей на воле и в тюрьме, — сказал он. — Там очень жесткие, по отношению к общим, условия содержания. В основном, это связано с истязаниями и пытками, которые проявляются в виде низкой температуры в камере по ночам. Спать в таких условиях тяжело. По закону, не более 10 суток можно давать заключенному содержание в ШИЗО. Меня содержали 100 суток подряд, не выпуская».

Формальным поводом для помещения Жемчужного в ШИЗО стал его отказ от проживания в жилой зоне колонии.

«Там [администрацией колонии] руками третьих лиц, руками спецконтингента, создавались вообще невыносимые условия для проживания политзаключенного, — пояснил Михаил Жемчужный. — Меня подводили под то, чтобы я дискредитировал вообще звание политзаключенного в Беларуси. Так как я был единственным политзаключенным, дискредитируя меня в глазах граждан Беларуси, они пытались дискредитировать вообще это звание политзаключенного. Я это понимал и не позволил даже под угрозой моей жизни, не говоря уже о каких-то пытках, обесчестить это звание. Я им очень горжусь, даже больше, чем званиями доцента и кандидата наук».





На вопрос, как ему удалось выдержать все сложности и не сломаться, Михаил Жемчужный сказал, что чувствовал большую поддержку с воли.

«Во-первых, большое количество писем от людей было поддержкой, — отметил он. — Во-вторых, правозащитные организации поддерживали. В частности, я очень признателен “Весне” (лишенный регистрации правозащитный центр. — Naviny.by), они очень активно реагировали на все репрессии, которые ко мне применялись, следили за моей судьбой. Были попытки администрации руками третьих лиц сымитировать мой суицид. Я при первой же возможности сообщил на волю через адвокатов, что ни в каких условиях не собираюсь расставаться с жизнью и намерен, как и раньше, активно бороться с правовым беспределом, защищать права людей».

По словам Жемчужного, в колонии он пришел к выводу, что «надо не защищать того, чьи права нарушены, а бороться с теми, кто эти права нарушает».

«А нарушаются права тысяч людей, и, победив одного начальника оперативного отдела, начальника воспитательного отдела или начальника колонии, я таким образом защищаю множество людей от репрессий и нарушения закона, — пояснил правозащитник. — Это более эффективный путь, хоть и более тяжелый, но я выбрал его. Мои протесты сняли с должности двух подполковников, один полковник пошел в отставку — руководитель колонии, который не выполнил приказ и не смог подавить мою волю. Считаю, что я вышел победителем после всего этого».

До последнего не верил, что выйду на свободу

Новости о протестах, которые начались в Беларуси после президентских выборов, заключенные восприняли «очень позитивно, обсуждали всё происходящее».





«В колонию поступает очень активно информация из писем, из контактов на свиданиях, из контактов с сотрудниками администрации, которые сочувствуют заключенным, через адвокатов. Поэтому мы все последние известия получали, — сказал Михаил Жемчужный. — Не могу называть все каналы поступления информации, но поверьте, что мы буквально в течение нескольких часов знали самую свежую информацию о происходящем на воле. У нас в колонии изготовили бело-красно-белые флаги, осужденные носили их под телогрейками возле сердца. В колонии работает швейное отделение, есть машинки и материал. Пошили флаги из того, что было».

В свое освобождение после окончания срока заключения Жемчужный не очень верил.

«До самого последнего момента я был готов, что останусь в колонии, — отметил он. — До последних часов не ожидал освобождения, тем более с моими 81 нарушением и злостным неповиновением администрации. Думал, что не выпустят. И для меня было неожиданностью, когда меня утром собрали и, даже не дав попрощаться с осужденными, вывели из колонии и под конвоем доставили до самой станции».

Из-за того, что его так рано отпустили, коллеги, которые к 8 утра приехали к колонии, не смогли с ним встретиться. Потом уже им позвонил товарищ, который был на вокзале и увидел, как Жемчужного провели в вагон электрички.

Вернулся он в совершенно пустую квартиру, за которой по его просьбе присматривали коллеги и вовремя оплачивали коммуналку. Но когда новость о возвращении правозащитника разнеслась по городу, жители Витебска начали акцию по сбору вещей для него.





«Я вернулся сюда в голые стены, и такая солидарность меня очень поразила, — признался Михаил Жемчужный. — Люди помогали и одеждой, и вещами, и современными гаджетами, чтобы я побыстрее влился в правозащитную деятельность. Я их ожидания оправдал, с первых же дней включился в работу. С гаджетами, конечно, пришлось повозиться с неделю, но мне помогли разобраться».

Он рассказывает, что по поводу помощи ему даже звонили из милиции.

«Сказали, что прочитали, что мне нужна помощь, и передали две коробки с крупами, консервами, тушенкой, подсолнечным маслом и средствами гигиены. Когда вручали, то сделали несколько фотографий», — отметил Михаил Жемчужный.





Спустя почти месяц после его возвращения домой люди продолжают звонить и интересоваться, что еще ему необходимо. Михаил Жемчужный очень благодарен за эту помощь, но просит уже ничего ему не приносить.

«Всё необходимое у меня есть, может быть, кто-то другой тоже нуждается в помощи», — сказал он.

После возвращения из колонии за Жемчужным установлен надзор. В частности, по его словам, он должен регулярно отмечаться в милиции. Ему также запрещено покидать Витебск, нельзя покупать алкоголь, а с 21:00 до 06:00 он должен находиться в своей квартире.

«Три последних дня ко мне стабильно ночью приходит милиция с проверкой, — рассказал Михаил Жемчужный. — Я даже, ложась спать, думаю, раздеваться или нет, потому что по какой-то причине не срабатывает кнопка домофона для открытия подъездной двери. И я вынужден, получив сигнал о том, что кто-то звонит, быстро одеться, с третьего этажа добежать и открыть им дверь, чтобы они отметили, что я дома. Вызвал вот ремонтника, чтобы отремонтировать домофон. А то приходилось даже догонять милиционеров, которые позвонили, дверь не открылась, и они пошли. А если три раза они отметят, что меня нет, то это очередной срок».

Протест показал, кто такие белорусы

Сейчас Михаил Жемчужный наверстывает упущенное — много читает новостные сайты и смотрит ролики на YouTube. В ближайших планах — скандальный фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно».

«А то у меня спрашивают, что я думаю про изложенное в фильме, а я его и не успел еще посмотреть, — смеется он. — Еще очень много интервью даю журналистам, с людьми общаюсь, делюсь своим опытом».





Жемчужный намерен продолжать правозащитную деятельность.

«Но я уже говорил, что изменил свою стратегию и намерен бороться с теми, кто нарушает права человека, а не защищать уже нарушенные права человека, — сказал он. — Это работа на опережение, то есть у нарушителей этих прав мотивация безнаказанности исчезает, они понимают, что за каждое преступление будут нести ответственность».

На вопрос, как он оценивает события последних месяцев в Беларуси, Жемчужный ответил: «За решеткой у меня сложились такие сложные оценки этих акций. Я и там не мог понять, и здесь не могу ни от кого добиться, какая их цель. То есть, выводятся люди в большом количестве на улицу, происходят какие-то шествия, но какая цель преследуется при этом, ни мне непонятно, ни кому-то из протестующих, у кого я спрашивал. А отсутствие цели, естественно, препятствует достижению результата. И вот в течение полугода хотя эти акции происходят, но результата положительного для протестующих я не наблюдаю, к сожалению. Наоборот, усиливаются репрессии».

По его мнению, людям необходимо задуматься над дальнейшей тактикой и стратегией.

«Каждый протест должен приносить пользу. Другими словами — не играть с этими протестами, не играть с жизнями людей, чтобы сохранять их психологическую силу, и вести протесты к результатам. Протестовать можно до бесконечности, годами и десятилетиями выводить людей, но должен быть и какой-то результат», — отметил он.





При этом Михаил Жемчужный не считает, что сторонники перемен в Беларуси проиграли.

«Не разделяю такую точку зрению, — отметил он. — Протест показал, кто такие белорусы. И, прежде всего, показал это нам самим. У людей появились улыбки на лицах, солидарность белорусская, которая удивила весь мир. То, что у протестующих чисто внешне энтузиазм прекратился — так это, как я и говорил, просто не было цели у протестов. Люди просто выходили и гуляли. А раз нет результата, то в определенный момент, естественно, наступает апатия. Только с цветами и демонстрацией этот режим не победишь. Его надо побеждать умом, тактикой, стратегией и опытом».

Фото и видео Алеся Пилецкого