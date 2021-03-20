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Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

20.03.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитник Михаил Жемчужный, который 19 февраля освободился из колонии после шести с половиной лет заключения, долгое время был в Беларуси единственным признанным политическим заключенным.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

В интервью Naviny.by Михаил Жемчужный рассказал о том, как к политическим относятся по ту стороны колючей проволоки, как заключенные отреагировали на послевыборные события и почему он не перестанет бороться против произвола властей.

Михаил Жемчужный — учредитель культурно-просветительского учреждения «Платформ инновейшн», бывший доцент Витебского технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель, первым в Беларуси зарегистрировавший самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

Во время работы в университете Михаил Жемчужный руководил лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода. По данным правозащитников, в 2006 году научными разработками и деятельностью ученого неожиданно заинтересовался КГБ. Против Жемчужного возбудили уголовное дело. Ему предложили сотрудничать с КГБ и дать показания против начальства, но он отказался. В 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

После освобождения в 2012 году Михаил Жемчужный решил не возвращаться в университет, а присоединился к правозащитной организации «Платформа», занимавшейся проблемой прав заключенных. Жемчужный собирал информацию о ситуации в местах лишения свободы. После ликвидации «Платформы» стал сооснователем новой организации «Платформ Инновейшн».

Михаил Жемчужный был задержан в августе 2014 года и до суда находился в следственном изоляторе Витебска. В ходе суда, который прошел летом 2015 года в закрытом режиме, правозащитник был признан виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении (изготовлении) средств для негласного получения информации, составляющей служебную тайну; даче взятки.

Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы. После рассмотрения его жалобы Верховный суд добавил к сроку еще полгода.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

Белорусские правозащитные организации признали Михаила Жемчужного политическим заключенным. Они отметили, что мотивами его деятельности не являлась корысть либо получение каких-либо иных выгод. При этом предварительное и судебное следствие по делу были закрытыми и непрозрачными. Правозащитники требовали пересмотра дела с соблюдением права Жемчужного на справедливое судебное разбирательство.

 

Ожидал ареста каждый день

Михаил Жемчужный говорит, что задержание летом 2014 года не стало для него неожиданностью.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

«Я как начал правозащитной деятельностью заниматься, постоянно ожидал визита сотрудников КГБ, Следственного комитета. И всегда к этому готов. Даже сейчас, выходя на отметку в милицию, всегда беру с собой одежду для дальнейшего отбывания наказания за мою деятельность», — сказал он.

По словам правозащитника, в 2013 году он договорился со знакомым сотрудником милиции, чтобы тот сообщал ему сведения о коррупции в среднем и высшем эшелоне властной вертикали в Витебской области. Тот согласился, но за определенную плату. Во время одной из их встреч Жемчужного и задержали сотрудники КГБ.

Оказалось, что на сотрудничество милиционер согласился в рамках оперативного эксперимента, который проводился под контролем УКГБ по Витебской области.

«Он меня вызвал на встречу к Витебскому университету имени Машерова, — рассказал Михаил Жемчужный. — Там меня и взяли. Подкрался сзади сотрудник КГБ, немножко по голове дал. Очнулся я уже в наручниках, лежа на асфальте. Потом они осмотрели мой единственный вид транспорта — велосипед. Понятые, обыск, изъятие вещей, задержание и проезд кортежем через весь Витебск в наш местный КГБ».

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

Суд проходил в закрытом режиме, практически все ходатайства защиты были отклонены, отметил Михаил Жемчужный.

«Я предоставил неопровержимые доказательства своей невиновности, — утверждает он. — В частности, завербованный сотрудник милиции вымогал у меня денежные средства. А вымогательство не является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Просьбы о деньгах он мотивировал тем, что ему жена не дает на обеды, что первая семья нуждается в оплате алиментов на ребенка, что сам он в трудных условиях проживает. Такая мотивация любого белоруса расслабит, хочется помочь несчастному милиционеру. Но судья трактовала это как взятку, хотя никакого повода для того, чтобы давать взятки, у меня не было. Я это не рассматривал, как взятку, это была помощь человеку, который нуждается».

Мягкого приговора Михаил Жемчужный изначально не ждал, поэтому шесть лет колонии не стали для него потрясением.

«Если я непосредственно выступаю против президента, разоблачаю его преступления, коррупционную продажу госимущества, то, естественно, я каждый день ожидал ареста», — подчеркнул он.

После завершения судебного процесса белорусские правозащитники признали Жемчужного политзаключенным. С 2015-го по 2020 годы он был в Беларуси единственным с таким статусом.

Сам Жемчужный полагает, что признание его политзаключенным стало одной из причин того, почему Беларусь так и не смогла договориться о предоставлении кредита МВФ.

«Я был единственным политзаключенным и [в колонии] все шишки валились на меня, потому что как политзаключенный я препятствовал предоставлению кредита МВФ, благодаря усилиям нашей диаспоры в Вашингтоне, — отметил он. — Естественно, эти деньги не поступили на содержание нашей милиции и других спецорганов. Я гордился этим, потому что за три миллиона в год я буду сидеть, — главное, чтобы эти деньги не достались нашим узурпаторам власти».

 

520 суток в ШИЗО

Говоря об условиях содержания, Михаил Жемчужный заметил, что проще всего ему было в исправительной колонии № 14 в Новосадах под Борисовом, куда его этапировали после суда.

«В первые же дни один из сотрудников колонии в частной беседе сказал: “Мне о тебе звонили, но я не палач, поэтому спокойно отбывай наказание, не лезь ни в какие неприятности, и всё будет хорошо”. Он меня признал как ставшего на путь исправления, на улучшенные условия содержания меня в этой колонии аттестовали, — говорит правозащитник. — И я без всяких проблем там первое время находился, занимался спортом. Ну, и не отказывал себе в удовольствии заниматься правозащитной деятельностью, помогал заключенным отстаивать их интересы».

По его словам, в колониях не редки случаи, когда заключенные теми или иными способами протестуют против давления со стороны администрации или других заключенных.

«Были случаи голодовок или вскрытий [вен], когда люди в знак протеста это делали, — отмечает Михаил Жемчужный. — Я был свидетелем одного из таких случаев. Со мной в одной секции, рядом практически, спал осужденный. Из-за пыток и репрессий, которые к нему применялись в колонии, он написал предсмертную записку. Потом помылся, переоделся в чистое и загнал себе в сердце стержень металлический. Погиб».

Сложнее всего правозащитнику пришлось в колонии в Горках, куда его перевели в 2017 году. Жемчужный отметил, что с каждым этапом условия отбывания наказания становились хуже.

«Но я так постепенно привыкал и адаптировался к более жестким условиям, и когда меня перевели в Горки, я уже был готов ко всему и успешно противостоял и администрации, и тем репрессиям и провокациям, которые были», — сказал Михаил Жемчужный.

Именно в Горецкой колонии он провел 520 суток в штрафном изоляторе.

«ШИЗО от обычных условий в колонии отличается также, как если сравнивать жизнь людей на воле и в тюрьме, — сказал он. — Там очень жесткие, по отношению к общим, условия содержания. В основном, это связано с истязаниями и пытками, которые проявляются в виде низкой температуры в камере по ночам. Спать в таких условиях тяжело. По закону, не более 10 суток можно давать заключенному содержание в ШИЗО. Меня содержали 100 суток подряд, не выпуская».

Формальным поводом для помещения Жемчужного в ШИЗО стал его отказ от проживания в жилой зоне колонии.

«Там [администрацией колонии] руками третьих лиц, руками спецконтингента, создавались вообще невыносимые условия для проживания политзаключенного, — пояснил Михаил Жемчужный. — Меня подводили под то, чтобы я дискредитировал вообще звание политзаключенного в Беларуси. Так как я был единственным политзаключенным, дискредитируя меня в глазах граждан Беларуси, они пытались дискредитировать вообще это звание политзаключенного. Я это понимал и не позволил даже под угрозой моей жизни, не говоря уже о каких-то пытках, обесчестить это звание. Я им очень горжусь, даже больше, чем званиями доцента и кандидата наук».

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

На вопрос, как ему удалось выдержать все сложности и не сломаться, Михаил Жемчужный сказал, что чувствовал большую поддержку с воли.

«Во-первых, большое количество писем от людей было поддержкой, — отметил он. — Во-вторых, правозащитные организации поддерживали. В частности, я очень признателен “Весне” (лишенный регистрации правозащитный центр. — Naviny.by), они очень активно реагировали на все репрессии, которые ко мне применялись, следили за моей судьбой. Были попытки администрации руками третьих лиц сымитировать мой суицид. Я при первой же возможности сообщил на волю через адвокатов, что ни в каких условиях не собираюсь расставаться с жизнью и намерен, как и раньше, активно бороться с правовым беспределом, защищать права людей».

По словам Жемчужного, в колонии он пришел к выводу, что «надо не защищать того, чьи права нарушены, а бороться с теми, кто эти права нарушает».

«А нарушаются права тысяч людей, и, победив одного начальника оперативного отдела, начальника воспитательного отдела или начальника колонии, я таким образом защищаю множество людей от репрессий и нарушения закона, — пояснил правозащитник. — Это более эффективный путь, хоть и более тяжелый, но я выбрал его. Мои протесты сняли с должности двух подполковников, один полковник пошел в отставку — руководитель колонии, который не выполнил приказ и не смог подавить мою волю. Считаю, что я вышел победителем после всего этого».

 

До последнего не верил, что выйду на свободу

Новости о протестах, которые начались в Беларуси после президентских выборов, заключенные восприняли «очень позитивно, обсуждали всё происходящее».

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

«В колонию поступает очень активно информация из писем, из контактов на свиданиях, из контактов с сотрудниками администрации, которые сочувствуют заключенным, через адвокатов. Поэтому мы все последние известия получали, — сказал Михаил Жемчужный. — Не могу называть все каналы поступления информации, но поверьте, что мы буквально в течение нескольких часов знали самую свежую информацию о происходящем на воле. У нас в колонии изготовили бело-красно-белые флаги, осужденные носили их под телогрейками возле сердца. В колонии работает швейное отделение, есть машинки и материал. Пошили флаги из того, что было».

В свое освобождение после окончания срока заключения Жемчужный не очень верил.

«До самого последнего момента я был готов, что останусь в колонии, — отметил он. — До последних часов не ожидал освобождения, тем более с моими 81 нарушением и злостным неповиновением администрации. Думал, что не выпустят. И для меня было неожиданностью, когда меня утром собрали и, даже не дав попрощаться с осужденными, вывели из колонии и под конвоем доставили до самой станции».

Из-за того, что его так рано отпустили, коллеги, которые к 8 утра приехали к колонии, не смогли с ним встретиться. Потом уже им позвонил товарищ, который был на вокзале и увидел, как Жемчужного провели в вагон электрички.

Вернулся он в совершенно пустую квартиру, за которой по его просьбе присматривали коллеги и вовремя оплачивали коммуналку. Но когда новость о возвращении правозащитника разнеслась по городу, жители Витебска начали акцию по сбору вещей для него.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

«Я вернулся сюда в голые стены, и такая солидарность меня очень поразила, — признался Михаил Жемчужный. — Люди помогали и одеждой, и вещами, и современными гаджетами, чтобы я побыстрее влился в правозащитную деятельность. Я их ожидания оправдал, с первых же дней включился в работу. С гаджетами, конечно, пришлось повозиться с неделю, но мне помогли разобраться».

Он рассказывает, что по поводу помощи ему даже звонили из милиции.

«Сказали, что прочитали, что мне нужна помощь, и передали две коробки с крупами, консервами, тушенкой, подсолнечным маслом и средствами гигиены. Когда вручали, то сделали несколько фотографий», — отметил Михаил Жемчужный.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

Спустя почти месяц после его возвращения домой люди продолжают звонить и интересоваться, что еще ему необходимо. Михаил Жемчужный очень благодарен за эту помощь, но просит уже ничего ему не приносить.

«Всё необходимое у меня есть, может быть, кто-то другой тоже нуждается в помощи», — сказал он.

После возвращения из колонии за Жемчужным установлен надзор. В частности, по его словам, он должен регулярно отмечаться в милиции. Ему также запрещено покидать Витебск, нельзя покупать алкоголь, а с 21:00 до 06:00 он должен находиться в своей квартире.

«Три последних дня ко мне стабильно ночью приходит милиция с проверкой, — рассказал Михаил Жемчужный. — Я даже, ложась спать, думаю, раздеваться или нет, потому что по какой-то причине не срабатывает кнопка домофона для открытия подъездной двери. И я вынужден, получив сигнал о том, что кто-то звонит, быстро одеться, с третьего этажа добежать и открыть им дверь, чтобы они отметили, что я дома. Вызвал вот ремонтника, чтобы отремонтировать домофон. А то приходилось даже догонять милиционеров, которые позвонили, дверь не открылась, и они пошли. А если три раза они отметят, что меня нет, то это очередной срок».

 

Протест показал, кто такие белорусы

Сейчас Михаил Жемчужный наверстывает упущенное — много читает новостные сайты и смотрит ролики на YouTube. В ближайших планах — скандальный фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно».

«А то у меня спрашивают, что я думаю про изложенное в фильме, а я его и не успел еще посмотреть, — смеется он. — Еще очень много интервью даю журналистам, с людьми общаюсь, делюсь своим опытом».

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

Жемчужный намерен продолжать правозащитную деятельность.

«Но я уже говорил, что изменил свою стратегию и намерен бороться с теми, кто нарушает права человека, а не защищать уже нарушенные права человека, — сказал он. — Это работа на опережение, то есть у нарушителей этих прав мотивация безнаказанности исчезает, они понимают, что за каждое преступление будут нести ответственность».

На вопрос, как он оценивает события последних месяцев в Беларуси, Жемчужный ответил: «За решеткой у меня сложились такие сложные оценки этих акций. Я и там не мог понять, и здесь не могу ни от кого добиться, какая их цель. То есть, выводятся люди в большом количестве на улицу, происходят какие-то шествия, но какая цель преследуется при этом, ни мне непонятно, ни кому-то из протестующих, у кого я спрашивал. А отсутствие цели, естественно, препятствует достижению результата. И вот в течение полугода хотя эти акции происходят, но результата положительного для протестующих я не наблюдаю, к сожалению. Наоборот, усиливаются репрессии».

По его мнению, людям необходимо задуматься над дальнейшей тактикой и стратегией.

«Каждый протест должен приносить пользу. Другими словами — не играть с этими протестами, не играть с жизнями людей, чтобы сохранять их психологическую силу, и вести протесты к результатам. Протестовать можно до бесконечности, годами и десятилетиями выводить людей, но должен быть и какой-то результат», — отметил он.

Михаил Жемчужный: протестовать можно годами, но должен же быть и результат

При этом Михаил Жемчужный не считает, что сторонники перемен в Беларуси проиграли.

«Не разделяю такую точку зрению, — отметил он. — Протест показал, кто такие белорусы. И, прежде всего, показал это нам самим. У людей появились улыбки на лицах, солидарность белорусская, которая удивила весь мир. То, что у протестующих чисто внешне энтузиазм прекратился — так это, как я и говорил, просто не было цели у протестов. Люди просто выходили и гуляли. А раз нет результата, то в определенный момент, естественно, наступает апатия. Только с цветами и демонстрацией этот режим не победишь. Его надо побеждать умом, тактикой, стратегией и опытом».

 

 

Фото и видео Алеся Пилецкого

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Жемчужный не намерен бросать правозащитную деятельность, но изменит тактику. «Надо не защищать того, чьи права нарушены, а бороться с теми, кто их нарушает», —...
 
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