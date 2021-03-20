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Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца"

20.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины отметил, что по паспорту дети смогут накапливать деньги от использования недр Украины на счету в банке и использовать их по достижении 18 лет.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени его команда предложит механизм воплощения в жизнь его обещания о введении "экономического паспорта украинца". Заявление глава государства сделал в своем видеообращении, где он комментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта о введении санкций против компаний из сферы пользования недрами.

По словам Зеленского, санкции ввели на основании предложений СБУ в отношении 19 компаний, которые, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене и нанесли убытки государству.

"Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью всего народа Украины. Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могут владеть и пользоваться недрами, закончились. В контексте этого хочу сообщить, что скоро мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинца", – заявил президент.
 
Зеленский отметил, что по этому паспорту все дети, рожденные в Украине, до наступления совершеннолетия смогут получить деньги от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке.

"После достижения совершеннолетия [деньги] могут быть использованы ими для получения высшего образования в Украине", – отметил глава государства.
 
 
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Президент Украины отметил, что по паспорту дети смогут накапливать деньги от использования недр Украины на счету в банке и использовать их по достижении 18 лет.
 
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