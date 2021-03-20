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Госсекретарь США Блинкен поднимет в Брюсселе белорусский вопрос

20.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос о Беларуси будет обсуждаться на встречах госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями Евросоюза во время его визита в Брюссель, сообщил помощник главы внешнеполитического ведомства по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер 19 марта на брифинге в Вашингтоне.


 


Госсекретарь США будет находиться в Брюсселе 22—25 марта для участия в министерской конференции НАТО, встреч с лидерами Евросоюза и официальными лицами Бельгии.

«Что касается Беларуси, то я ожидаю, что данный вопрос будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС, — сказал Рикер. — Мы однозначно разделяем осуждение режима Лукашенко за применение в Беларуси насильственной и крайне репрессивной тактики против мирных демонстрантов. Мы объединились в вопросе санкций и в призывах к прекращению репрессий, освобождению огромного числа политических заключенных и, конечно, проведению свободных и справедливых выборов».

Помощник госсекретаря отметил, что США и ЕС восхищены белорусским народом, особенно женщинами, которые мирно демонстрируют свое право участвовать в решениях о будущем своей страны.

Рикер также отметил, что назначенная послом США в Минске Джули Фишер находится в тесном контакте с европейскими союзниками.

«Несколько недель назад она посетила Вильнюс, Варшаву, Стокгольм, чтобы встретиться с представителями протестного движения, а также с нашими партнерами и союзниками для консультаций, — сказал Рикер. — Мы проходим через многоступенчатый процесс, чтобы определить, как лучше всего задействовать посла Фишер и как она может приступить к своим обязанностям в Беларуси. Му будем держать вас в курсе этого процесса».

«И, конечно, вместе с Европой мы продолжим поддерживать храбрый белорусский народ, который просто хочет иметь правительство, представляющее его интересы, — подчеркнул помощник Блинкена. — Мы продолжим поддержку народа Беларуси и всех тех в мире, кто сталкивается с жестокостью, когда стремится реализовать демократические свободы».

 
 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос о Беларуси будет обсуждаться на встречах госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями Евросоюза во время его визита в Брюссель, сообщил помощник...
 
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