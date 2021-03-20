Госсекретарь США Блинкен поднимет в Брюсселе белорусский вопрос

















Госсекретарь США будет находиться в Брюсселе 22—25 марта для участия в министерской конференции НАТО, встреч с лидерами Евросоюза и официальными лицами Бельгии.





«Что касается Беларуси, то я ожидаю, что данный вопрос будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС, — сказал Рикер. — Мы однозначно разделяем осуждение режима Лукашенко за применение в Беларуси насильственной и крайне репрессивной тактики против мирных демонстрантов. Мы объединились в вопросе санкций и в призывах к прекращению репрессий, освобождению огромного числа политических заключенных и, конечно, проведению свободных и справедливых выборов».





Помощник госсекретаря отметил, что США и ЕС восхищены белорусским народом, особенно женщинами, которые мирно демонстрируют свое право участвовать в решениях о будущем своей страны.





Рикер также отметил, что назначенная послом США в Минске Джули Фишер находится в тесном контакте с европейскими союзниками.





«Несколько недель назад она посетила Вильнюс, Варшаву, Стокгольм, чтобы встретиться с представителями протестного движения, а также с нашими партнерами и союзниками для консультаций, — сказал Рикер. — Мы проходим через многоступенчатый процесс, чтобы определить, как лучше всего задействовать посла Фишер и как она может приступить к своим обязанностям в Беларуси. Му будем держать вас в курсе этого процесса».





«И, конечно, вместе с Европой мы продолжим поддерживать храбрый белорусский народ, который просто хочет иметь правительство, представляющее его интересы, — подчеркнул помощник Блинкена. — Мы продолжим поддержку народа Беларуси и всех тех в мире, кто сталкивается с жестокостью, когда стремится реализовать демократические свободы».



