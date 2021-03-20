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ГАИ назвала число погибших в ДТП из-за нарушений правил обгона
20.03.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. В Беларуси с начала текущего года в ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу погибли 13 человек, 36 травмированы, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Годом ранее в авариях, произошедших по тем же причинам, жертвами стали 49 человек, 224 получили травмы, добавили в ведомстве. В связи с чем Госавтоинспекция объявила об использовании на белорусских дорогах негласных методов контроля обгонов и других опасных маневров.
"На службу стали заступать не только привычные патрульные автомобили, но и служебные автомобили без специальной окраски и маячков. При этом такие транспортные средства оборудованы всем необходимым для полноценного контроля", - уточнили в МВД.
За период негласного контроля на дорогах в текущем году уже выявлено выявлено более 500 фактов нарушений правил обгона. За нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено, в соответствии с КоАП РБ водитель получит штраф в сумме 58 ― 290 рублей (от двух до десяти базовых величин) и может лишиться прав на срок до 1 года.
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За неполные три месяца 2021 года на дорогах Беларуси в ДТП из-за нарушений правил обгона погибли 13 человек и 36 получили
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