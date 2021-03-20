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ГАИ назвала число погибших в ДТП из-за нарушений правил обгона

20.03.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. В Беларуси с начала текущего года в ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу погибли 13 человек, 36 травмированы, сообщили в МВД. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Годом ранее в авариях, произошедших по тем же причинам, жертвами стали 49 человек, 224 получили травмы, добавили в ведомстве. В связи с чем Госавтоинспекция объявила об использовании на белорусских дорогах негласных методов контроля обгонов и других опасных маневров.

"На службу стали заступать не только привычные патрульные автомобили, но и служебные автомобили без специальной окраски и маячков. При этом такие транспортные средства оборудованы всем необходимым для полноценного контроля", - уточнили в МВД.

За период негласного контроля на дорогах в текущем году уже выявлено выявлено более 500 фактов нарушений правил обгона. За нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено, в  соответствии с КоАП РБ водитель получит штраф в сумме 58 ― 290 рублей (от двух до десяти базовых величин) и может лишиться прав  на срок до 1 года.

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Теги: Минск
 
 
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За неполные три месяца 2021 года на дорогах Беларуси в ДТП из-за нарушений правил обгона погибли 13 человек и 36 получили
 
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