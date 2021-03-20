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В общежитии «Витязя» в Витебске случился пожар. Погибла женщина

20.03.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в общежитии ОАО «Витязь» в Витебске случился пожар, сообщает МЧС. На вызов выезжало десять пожарных расчетов, из здания эвакуировали около 100 жильцов. На пожаре погибла женщина. 

Сообщение о пожаре в общежитии №5 ОАО «Витязь» по ул. Петруся Бровки в городе Витебске поступило в 15:46. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС. Первым до места пожара добралось подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Очаг возгорания был обнаружен в одной из жилых комнат на четвертом этаже. Спасатели обнаружили в ванной комнате на полу женщину без сознания и вынесли ее на свежий воздух. Медиками был проведен ряд реанимационных мероприятий, но спасти женщину не удалось. Из комнат общежития работники МЧС спасли 10 человек, пятеро из них дети.

По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается. Рассматривается версия «неосторожное обращение с огнем».

 
Теги: Витебск
 
 
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Вчера в общежитии ОАО «Витязь» в Витебске случился пожар, сообщает МЧС. На вызов выезжало десять пожарных расчетов, из здания эвакуировали около 100 жильцов. На...
 
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