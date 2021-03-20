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Беларусь не попала во Всемирный рейтинг счастья 2020 года
Источник материала: UDF
Украина же из сводного рейтинга 2018-2020 годов, где она занимала 110-ю позицию, переместилась в 2020 году на 69-ю строчку.
Самой счастливой страной мира в четвертный раз в докладе названа Финляндия. Далее идет Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды.
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Во Всемирном докладе счастья 2021 года ( World Happiness Report 2021), подготовленном по заказу ООН, говорится, что в 2020 году замеры счастья в Беларуси не проводились.
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