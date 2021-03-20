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В витебском общежитии произошел масштабный пожар, эвакуировали почти 100 человек

20.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В витебском общежитии произошел масштабный пожар, эвакуировали почти 100 человек

  • 20.03.2021, 10:59
В витебском общежитии произошел масштабный пожар, эвакуировали почти 100 человек

Пламя тушили более 10 расчетов, погибла женщина.

Пожар произошел днем 19 марта в общежитии № 5 телезавода «Витязь» на улице Петруся Бровки в Витебске. Погибла 52-летняя женщина, в комнате которой произошло возгорание. Из здания эвакуировали более 90 человек, сообщает МЧС.

Пожар произошел в жилом блоке на четвертом этаже. Весь коридор был в плотном дыму, и люди не могли покинуть здание. Работники МЧС дали им маски и вывели на улицу. Таким образом спасли 10 человек, из них пятеро детей.

В блоке, где возник пожар, на полу в ванной спасатели нашли женщину без сознания. Медики пытались ее реанимировать, но она умерла.

Пожар тушили более 10 пожарных расчетов. Из общежития эвакуировали более 90 жильцов.

По версии МЧС, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

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Теги: Витебск
 
 
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