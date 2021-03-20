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«Сил у протеста хватает, а устойчивость режима уменьшается»
Источник материала: Хартия'97
«Сил у протеста хватает, а устойчивость режима уменьшается»
В пользу белорусской весны работает множество факторов.
«Как в известной байке про Энштейна-студента, тьма — это отсутствие света, так и несвобода — это отсутствие свободы. Свободу не надо давать, ее надо перестать забирать», — пишет Телеграм-канал
Сейчас мы все видим цену того, что свободу забирают. Кто пообразованнее — смотрит на котировки бондов, кто попроще — смотрит на ржавую воду из крана в райцентре. Экономика, социалка, отток мозгов, санкции и угроза новых, падение рейтинга, страх предательства — это все цена, издержки, которые нужно нести тем, кто думает, что от одного лишнего удара палкой ничего не поменяется. В моменте может и не поменяется, но в перспективе цена будет только возрастать.
И в это время все равно выходят люди, вешают ленты, ходят на районные марши. И будут ходить. Без Майдана со сценой, светом, звуком и вывозом биотуалетов, без августовских шариков…
В августе была неуправляемая стихия, саморегулирующаяся, излишне миролюбивая (за исключением трех первых дней), без структуры, без коммуникации с госаппаратом, без стратегии кроме «что-то должно произойти само». Чистый выброс энергии.
Сейчас есть структуры влияния внутри аппарата, есть понятный международный ресурс, есть изменение внешней конъюнктуры не в пользу увеличения устойчивости режима.
Сил у протеста хватает и хватало, весь вопрос в поиске точки приложения. И во времени, ведь эта битва по сути не за сущностные изменения, а за возможность им произойти раньше (победа протеста) либо позже (естественный ход времени и деградация).
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В пользу белорусской весны работает множество факторов.
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