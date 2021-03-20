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Вокруг Путина образуется вакуум

20.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вокруг Путина образуется вакуум

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  • 20.03.2021, 10:25
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Вокруг Путина образуется вакуум

Не пошел Абрамович с транспарантом к американскому посольству в Москве.

Упало с американских небес, сверкнув молнией, тяжелое байденовское слово «убийца». Поразило Путина-то нашего.

Едва почуяв запах паленого, встали из окопов и пошли на Америку «смертники» - те, кому нечего терять: Володин, Кадыров, Медведев. Храбрые одиночки, пишет телеграм-канал «Серпом По».

А что же «бессмертный полк» адмиралов и генералов российского, путинского бизнеса? Где «живущий в счастье» Усманов? Абрамович, Потанин, Авен, Фридман, Дерипаска? Куда забился Шохин со всем своим РСПП? Да и ближний круг – Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, Михельсон – не выступили с возмущенными заявлениями против Байдена. Где наконец, свеженанятый на отношения с Западом Чубайс?

Не пошел Абрамович с транспарантом к американскому посольству в Москве или Иерусалиме, Усманов - в Лондоне.

Они что – все согласны с Байденом, что Путин – убийца?

Нет. Они от Путина даже не шарахнулись, а как бы отстали, потерялись в тылах. Дескать, ты там сам воюй, а мы – денежные люди, тебе в этом не помощники. Нам, в отличие от тебя, есть что терять.

Это называется не фронда, это – вакуум. Вокруг Путина образуется вакуум. Против него, конечно, не воюют, но ведут себя так, что становится понятным – с ним опасно, он слишком далеко зашел, может утянуть за собой в глубину, за ним нет будущего. Надо его как-то пережить. «Дороги наши разошлись».

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Не пошел Абрамович с транспарантом к американскому посольству в Москве.
 
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