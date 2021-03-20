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Журналисту Денису Ивашину грозит до трех лет колонии

20.03.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гродненскому журналисту Денису Ивашину 19 марта было предъявлено обвинение по статье 365-й Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел). Об этом сообщила его жена Ольга Ивашина в «Фейсбуке».

Журналисту Денису Ивашину грозит до трех лет колонии

Ивашин с адвокатом написали жалобы на его незаконное задержание и возбуждение уголовного производства. По информации супруги журналиста, он чувствует себя уверенно и спокойно, собирает информацию, благодарит всех за поддержку, сотрудничать со следствием отказывается.

«Потому что невиновному человеку нечего говорить про какие-то преступления, которых он не совершал», — пояснила супруга журналиста.

Ивашин занимается журналистскими расследованиями, он редактор белорусской службы созданного в Украине международного разведывательного сообщества InformNapalm. Изучал влияние России на ситуацию в Беларуси, а также следил за судьбой украинских силовиков, переехавших в страну после падения режима Виктора Януковича. Сотрудничал с газетой «Новы час».

Журналист был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В его отношении избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. В ходе обысков у Ивашина изъяты носители информации, банковские карты, книги, блокноты, записи, деньги и др.

15 марта МИД Украины и Европейская федерация журналистов (EFJ) вместе со своей партнерской организацией, Белорусской ассоциацией журналистов, распространили заявления, в которых выразили озабоченность задержанием Ивашина.

В заявлении, опубликованном на сайте EFJ, отмечается, что режим Александра Лукашенко «усиливает репрессии в отношении журналистов».

«Мы призываем все журналистские организации в Европе быть готовыми вместе с правительствами своих стран потребовать прекращения неоднократных нарушений прав человека и немедленно освободить 11 журналистов, находящихся в заключении в Беларуси», — отметил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.

Ивашин имеет статус «зарубежного украинца». МИД Украины в своем заявлении отметил, что «журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования».

Статья 365 Уголовного кодекса РБ предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или лишения свободы на срок до трех лет.

 

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Гродненскому журналисту Денису Ивашину 19 марта было предъявлено обвинение по статье 365-й Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних...
 
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