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В ООН выразили обеспокоенность усилением репрессий в Беларуси

20.03.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организация Объединенных Наций обеспокоена усилением репрессий против правозащитников в Беларуси.

В ООН выразили обеспокоенность усилением репрессий в Беларуси

Как заявила Мэри Лоулор, пишет «ГА», «облавы в офисах, аресты правозащитников и воспрепятствование работе адвокатов стали обычной практикой»: «Я даже получила сообщения о том, что некоторые из (правозащитников) были привлечены к уголовной ответственности в качестве мести за сотрудничество с ООН и подверглись жестокому обращению во время содержания под стражей в полиции».

Лоулор сообщила о репрессиях в отношении Сергея Дроздовского и Олега Граблевского из белорусской неправительственной организации Офис по правам людей с инвалидностью. Дроздовский и Граблевский сотрудничали с Управлением ООН по правам человека.

«Их лишили свободы в связи с их правозащитной деятельностью, — сказала Лоулор, — Дроздовского, директора организации и инвалида-колясочника, подвергли мучительному семичасовому допросу, а юрисконсульту Граблевскому приказали снять одежду во время допроса... Эти инциденты свидетельствуют о продолжении и ухудшении ситуации, сложившейся (в Беларуси) после президентских выборов в августе прошлого года».

Жерар Куинн, специальный докладчик ООН по правам людей с ограниченными возможностями, также выразил обеспокоенность в связи с преследованием правозащитников в Беларуси.

По словам эксперта, Мария Рабкова, координатор работы волонтеров правозащитного центра «Весна», которую арестовали в сентябре прошлого года, столкнулась с дополнительными обвинениями.

Четыре сотрудника пресс-клуба «Беларусь», документировавшие репрессии против журналистов, недавно были задержаны по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Еще один сотрудник пресс-клуба был депортирован в Россию.

По словам Лоулор, большинству задержанных предъявлены экономические обвинения, что вызывает у нее серьезные опасения по поводу надлежащей правовой процедуры.

Лоулор призвала официальный Минск к снятию всех ограничений для гражданского общества. «Когда заставляют замолчать правозащитников, работников СМИ и адвокатов, предполагаемые нарушения прав остаются незамеченными и не расследуются», — сказала она.

Эксперт ООН находится в контакте с властями Беларуси по всем этим вопросам.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Организация Объединенных Наций обеспокоена усилением репрессий против правозащитников в Беларуси.
 
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