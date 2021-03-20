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Это только в США доллар 1:1, а вот и наши курсы валют на субботу. Самые выгодные

20.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,604 рубля, а евро — 3,099 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY


Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,604 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,607 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 3,101 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,604 рубля, а евро — 3,099 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
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