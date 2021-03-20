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Это только в США доллар 1:1, а вот и наши курсы валют на субботу. Самые выгодные
Источник материала: Партизан
Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,604 рубля, а евро — 3,099 рубля. FINANCE.TUT.BY
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,604 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,607 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 3,101 рубля.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,604 рубля, а евро — 3,099 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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