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Журналист Александров останется под стражей до 12 апреля

20.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, задержанный по подозрению в финансировании протестной деятельности, останется под стражей до 12 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский.

"Следствие хотело продлить нахождение Александрова под стражей до 12 мая. Однако прокуратура санкционировала стражу только до 12 апреля", - рассказал Гашинский. 

Адвокат уточнил, что об этом ему стало известно от самого подзащитного, с документами Гашинского пока не ознакомили.

Ранее сообщалось, что срок нахождения Александрова под стражей продлили до 12 мая. 

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. В среду, 13 января стало известно, что он задержан. Позже стало известно о задержании его девушки Ирины Злобиной. 

"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее", - прокомментировал позже ситуацию заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности).
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, задержанный по подозрению в финансировании протестной деятельности, останется под стражей до 12...
 
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