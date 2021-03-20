Неловкий момент. В Мозыре перед футбольным матчем не смогли проиграть гимн Беларуси

Источник материала: Tut.by

С неловкого момента начался второй тур чемпионата Беларуси по футболу . В Мозыре «Славия» принимала «Торпедо-БелАЗ» .

Перед матчем обычно звучит гимн Беларуси. Но по какой-то причине он не прозвучал. Футболисты и болельщики простояли в тишине. Вот как это выглядело.

Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. Встреча проходила при сложных погодных условиях.



Фото: «Славия»