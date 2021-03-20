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Неловкий момент. В Мозыре перед футбольным матчем не смогли проиграть гимн Беларуси
Источник материала: Tut.by
С неловкого момента начался второй тур
Перед матчем обычно звучит гимн Беларуси. Но по какой-то причине он не прозвучал. Футболисты и болельщики простояли в тишине. Вот как это выглядело.
Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. Встреча проходила при сложных погодных условиях.
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Казус случился перед матчем «Славии» против «Торпедо-БелАЗ».
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