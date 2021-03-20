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Гороскоп на пятницу / noi.md

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 20 марта: что ждет сегодня Тельцов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака Звезды обещают Овну очень насыщенный день.

Об этом пишетЗвезды обещают Овну очень насыщенный день. Если не сидеть сложа руки, Сегодня вы можете сделать столько всего, что останется только удивляться.Сегодня Тельцу следует посвятить день расслаблению и отдыху. Запишитесь на массаж, посетите СПА. Сейчас для вас чрезвычайно важно заботиться о себе, ведь если не вы сами, кто еще это сделает?Близнецы Сегодня будут живым воплощением слова "успешность". Любые дела будут вам удаваться.Сегодня лучшее, что может сделать Рак, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно.Лев Сегодня будет фонтанировать идеями, немедленного воплощения которых будет требовать от всех окружающих. Врожденный дар убеждения поможет заразить всех своим энтузиазмом.Дева Сегодня захочет заниматься исключительно несложными рутинными делами.Посвятите день своим хобби, помедитируйте. Вам необходимо переключиться от рабочих обязанностей.Сегодня врагам и недоброжелателям Скорпиона можно только посочувствовать. Все, кто в этот день стоят у Скорпиона на пути, рискуют понести большие потери.Стрельцы Сегодня будут целый день прибывать во власти лени и чувства сонливости. Не пытайтесь с этим бороться - просто дайте себе время расслабиться.Сегодня день у Козерога обещает складываться на редкость удачно, любые дела вам будут удаваться словно по взмаху волшебной палочки.Водолей Сегодня будет крайне уверен в себе, благодаря чему сможет свернуть горы. Авторитет среди близких и коллег возрастет.Сегодня день у Рыб день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма.