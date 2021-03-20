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Вас ожидает приятная неожиданность: кому из знаков Зодиака повезет 20-21 марта

20.03.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вас ожидает приятная неожиданность: кому из знаков Зодиака повезет 20-21 марта
Коллаж: РБК-Украина
Выходные, 20 и 21 марта станут необычными днями и принесут приятные неожиданности многим представителям зодиакального созвездия. Суббота будет наполнена домашними хлопотами, а воскресенье нужно посвятить полноценному отдыху.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых ближайшие выходные станут очень удачными и принесут счастье. Об этом сообщает ТСН.

Телец


Суббота будет очень активной и Тельцы смогут помириться с близким человеком, которого оттолкнули по собственной глупости некоторое время назад. Благодаря неожиданной встрече удастся наладить отношения. Как долго они продлятся и в каком статусе – зависит от обоих. В воскресенье нужно изо всех сил сдерживать эмоции, чтобы не допустить ссору. Это очень важно, так как новый виток конфликта может привести к расставанию навсегда.

Рак


В субботу ожидается выгодное профессиональное предложение, на которое стоит соглашаться без лишних раздумий, но и без особой спешки. Не стоит сразу говорить да, чтобы потенциальный работодатель начал уважать и был уверен, что хорошего специалиста не только он оценил по достоинству. В воскресенье возможно появление человека из прошлого и нужно общаться с ним очень осторожно. Хотя бы до того времени, пока не станут понятны причины его появления.

Рыбы


В субботу ожидайте приятных изменений в личной жизни и вполне вероятно, что человек, к которому Рыбы неровно дышат, решит сделать шаг навстречу. Что именно ожидается, признание в чувствах или предложение руки и сердца – зависит от стадии отношений. В воскресенье нужно уделить особое внимание снам – они могут быть тревожными, но откроют какой важный секрет, который поможет в ближайшее время качественно улучшить жизнь.
 
 
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Суббота будет очень активной и Тельцы смогут помириться с близким человеком.
 
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