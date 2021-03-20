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Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.
В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе «Споручница грешных». Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.
Что можно и нужно сделать в этот день
20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.
Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.
Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.
Что нельзя делать 20 марта
Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.
Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.
Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.
Народные приметы на день весеннего равноденствия
Если с крыш капает вода - год будет плодородным.
К вечеру похолодало - к заморозкам.
Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.
Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.
Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.
Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
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20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
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