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Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать

20.03.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать
Коллаж: РБК-Украина
20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют «Капельником».

В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.

В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе «Споручница грешных». Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.

Что можно и нужно сделать в этот день


20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.

Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.

Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.

Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.

Что нельзя делать 20 марта


Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.

Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.

Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.

Народные приметы на день весеннего равноденствия



Если с крыш капает вода - год будет плодородным.

К вечеру похолодало - к заморозкам.

Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.

Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.

Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.

Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
 
 
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20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
 
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