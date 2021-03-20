Какие курсы валют сегодня в обменниках

Белорусские банки установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.





Так, по данным select.by на 13:40, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,598, а купить по 2,602 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,626).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

евро 3,091 / 3,099 (3,125);

100 российских рублей 3,502 / 3,17 (3,59).