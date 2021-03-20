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Какие курсы валют сегодня в обменниках

20.03.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские банки установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.

Какие курсы валют сегодня в обменниках

Так, по данным select.by на 13:40, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,598, а купить по 2,602 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,626).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

евро 3,091 / 3,099 (3,125);

100 российских рублей 3,502 / 3,17 (3,59).

На прошедшей рабочей неделе (15-19 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусские банки установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.
 
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