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Жириновский призвал Путина игнорировать опыт Лукашенко

20.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский политик Жириновский призвал Путина не повторять ошибок и опыт Лукашенко.

Заявление он сделал в эфире российского телеканала, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции, пишет spektr.by

Лидер ЛДПР считает, что России необходимо учиться на чужих ошибках. И обратил внимание на то, что в российских городах «зажимают вопросы многопартийности».

 «Осенью будут самые большие протесты, ибо представителей других партий там нет, только «Единая Россия», — заявил политик.

Пояснив, что такая ситуация приведет исключительно к ненависти. Тем более россияне устали от партий за 70 лет.

«Вы посмотрите на Беларусь, вообще никаких партий, он там один. Лукашенко вызвал ненависть к себе лично», – обратил внимание Путина Жириновский в эфире телеканала “Россия 24”.

В заключении он подчеркнул, что в Беларуси должно быть несколько сильных партий, а одна – это путь к сепаратизму.
 
 
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Известный российский политик Жириновский призвал Путина не повторять ошибок и опыт Лукашенко.
 
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